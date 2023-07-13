Полиция прибыла по вызову на нарушение ночного покоя и обнаружила пропавшую в Ласнамяэ девушку

Близкие девушки сообщили полиции, что Ванесса ушла из дома в воскресенье и до сих пор не вернулась.

Сегодня в полдень полиция сообщила, что девушка найдена. Полиция получила в ночь на четверг вызов в связи с тем, что в одном из мустамяэских парков компания нарушает ночной покой.

Среди нарушителей оказалась и Ванесса. Полицейские доставили девушку домой.

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