13.07.2023, 12:16
Полиция прибыла по вызову на нарушение ночного покоя и обнаружила пропавшую в Ласнамяэ девушку(13)
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Полиция в пятницу, 7 июля, попросила помощи в поисках ушедшей из своего дома в столичном районе Ласнамяэ 15-летней Ванессы.
Близкие девушки сообщили полиции, что Ванесса ушла из дома в воскресенье и до сих пор не вернулась.
Сегодня в полдень полиция сообщила, что девушка найдена. Полиция получила в ночь на четверг вызов в связи с тем, что в одном из мустамяэских парков компания нарушает ночной покой.
Среди нарушителей оказалась и Ванесса. Полицейские доставили девушку домой.
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