07.07.2023, 14:15
На заводе в Самарской области произошел взрыв. Погибли шесть человек(5)
По данным агентства, взрыв произошел во время демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ, передает „Медуза“. Телеграм-канал Baza пишет, что взорвалась труба, по которой в здание подавался азот.
„Промсинтез“ — один из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Завод расположен в городе Чапаевске и считается градообразующим предприятием. Здесь работают около 1300 человек.
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