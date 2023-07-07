Новости России
07.07.2023, 14:15

На заводе в Самарской области произошел взрыв. Погибли шесть человек

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Foto on illustreeriv
Foto on illustreeriv
ФОТО: PantherMedia / Valery Vvoennyy

Шесть человек погибли и еще двое получили ранения в результате взрыва на заводе „Промсинтез“ в городе Чапаевске Самарской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, взрыв произошел во время демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ, передает „Медуза“. Телеграм-канал Baza пишет, что взорвалась труба, по которой в здание подавался азот.

„Промсинтез“ — один из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Завод расположен в городе Чапаевске и считается градообразующим предприятием. Здесь работают около 1300 человек.

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