ОТ РЕДАКЦИИ | Центристы раскололись: Кылварт шатает кресло Ратаса
Вчера наметившийся раскол в Центристской партии стал явным. И то, как дальше будут разворачиваться события, зависит от сторонников Юри Ратаса.
В четверг то, о чем давно ходили различные спекуляции, стало явным: в Центристской партии разногласия и раскол. Вчера руководство партии провело внеочередное заседание, на котором было решено вернуть бизнесмену Парвелю Пруунсильду его пожертвование оппозиционным партиям. Члены партии, принимавшие участие в голосовании, отмечали, что главным был не вопрос пожертвования Пруунсильда, а то, что в партии явно наметились две силовые линии. Стало ясно и то, что крыло, которое поддерживает мэра Таллинна Михаила Кылварта имеет численное преимущество, в то время как сторонники председателя Центристской партии Юри Ратаса в явном меньшинстве.
Центристы длительное время пользовались репутацией самой большой и популярной партии в Эстонии. Ситуация стала меняться, когда председателем стал Юри Ратас: ему удалось вывести партию из статуа „неприкасаемых“, в котором она находилась во время руководства Эдгара Сависаара. С 2016 года центристы находились в правительстве, но умеренная политика и риторика Ратаса не устроила в первую очередь наиболее радикальных русскоязычных избирателей, и на протяжении последних пяти лет поддержка партии падает. Это хорошо показали мартовские выборы 2023 года, в результате которых центристы потеряли в Рийгикогу 10 мест.
После этого начались разговоры, что Михаил Кылварт может заявить свои права на кресло Ратаса. Кылварт выждал некоторое время и вчера явно бросил председателю центристов вызов. У Ратаса и его сторонников, вероятно, есть два варианта того, как реагировать на кризисную ситуацию: отступить и потерять свои позиции, либо ухватиться за кресло посильнее и начать сражаться за власть. Если Кылварту удастся одержать победу, то сменится власть, а так же люди, которые пока еще обладают властью и авторитетом внутри партии. И нет гарантии, что люди, которые находятся рядом с Ратасом со времен его „переворота“ против Сависаара, готовы отказаться от влияния и власти, которые стали для них привычны. Так что для них это своеобразный тест на лояльность к нынешнему председателю.
Развитие ситуации прогнозировать сложно. Главная проблема центристов заключается в том, что их электорат состоит из двух частей, в которые входят люди с противоположными взглядами: русскоязычные избиратели и эстоноязычные. И хотя центристам не привыкать говорить каждой из групп избирателей то, что они желают слышать, например, рассуждая о „социальной справедливости“, нет никакой гарантии того, что эти две группы найдут найдут точки соприкосновения в отношении происходяшего как в Украине, так и в России. Красноречия центристов здесь может не хватить. И весьма вероятно, что Центристская партия распадется, либо значительная часть ее членов отколется от нее, что повлечет за собой и отток избирателей.