ОТ РЕДАКЦИИ | Центристы раскололись: Кылварт шатает кресло Ратаса

В четверг то, о чем давно ходили различные спекуляции, стало явным: в Центристской партии разногласия и раскол. Вчера руководство партии провело внеочередное заседание, на котором было решено вернуть бизнесмену Парвелю Пруунсильду его пожертвование оппозиционным партиям. Члены партии, принимавшие участие в голосовании, отмечали, что главным был не вопрос пожертвования Пруунсильда, а то, что в партии явно наметились две силовые линии. Стало ясно и то, что крыло, которое поддерживает мэра Таллинна Михаила Кылварта имеет численное преимущество, в то время как сторонники председателя Центристской партии Юри Ратаса в явном меньшинстве.

Центристы длительное время пользовались репутацией самой большой и популярной партии в Эстонии. Ситуация стала меняться, когда председателем стал Юри Ратас: ему удалось вывести партию из статуа „неприкасаемых“, в котором она находилась во время руководства Эдгара Сависаара. С 2016 года центристы находились в правительстве, но умеренная политика и риторика Ратаса не устроила в первую очередь наиболее радикальных русскоязычных избирателей, и на протяжении последних пяти лет поддержка партии падает. Это хорошо показали мартовские выборы 2023 года, в результате которых центристы потеряли в Рийгикогу 10 мест.