ФОТОНОВОСТЬ | Такие цены вообще реальны? В Rimi можно купить упаковку чая меньше чем за 10 центов(19)
Жительница Таллинна опубликовала в социальных сетях фото, на котором запечатлела невероятно низкую по нынешним временам цену за упаковку ромашкового чая. RusDelfi решил выяснить, не ошибка ли это.
Жительница столицы поделилась в „Инстаграме“ фотографией ромашкового чая из линейки Rimi Basic за 9 центов, задавшись вопросом, имеем ли мы дело с дефляцией. Фотография, по ее словам, была сделана в магазине Rimi рядом с остановкой Hiiu Jaam. Она также отметила, что пачка мятного чая из той же линейки рядом стоила и вовсе 7 центов. К слову, стоимость того же ромашкового чая в интернет-магазине Rimi еще ниже - 6 центов за упаковку.
В магазине Rimi подтвердили, что это реальная цена.
В ответ на запрос RusDelfi, как удалось настолько снизить цену, представитель торговой сети Rimi отметил, что они стараются предложить своим клиентам самые низкие цены из возможных.
„Цены постоянно меняются, и мы устанавливаем их в соответствии с покупательским интересом наших клиентов, а также в зависимости от наличия“, - прокомментировал менеджер по закупкам Rimi Талис Раак.
Для сравнения: черный чай из линейки Rimi Basic в интернет-магазине Rimi стоит уже 0,39 €, а ромашковый чай бренда Herba продается за 1,15€.
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