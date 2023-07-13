Олимпийский чемпион сэр Мо Фара: смарт-технологии помогают лучше тренироваться и полностью раскрыть свой потенциал

Благодаря многоуровневой функции мониторинга здоровья Huawei, теперь забота о своем здоровье очень проста — всего одно прикосновение к часам дает обзор вашего здоровья за минуту. Таким образом, пользователи новых моделей смарт-часов могут следить за своим здоровьем со стилем и профилактически заботиться о себе.

Смарт-часы, отвечающие всем требованиям

Олимпийский чемпион и один из самых выдающихся бегунов на длинные дистанции в мире сэр Мо Фара не просто так добился своих наград — он признает, что функции спортивного смарт-оборудования помогают ему максимально использовать возможности тренировок и полностью раскрыть свой потенциал.

Сэр Мо Фара участвовал в запуске новой серии часов Huawei Watch 4 с футуристическим дизайном премиум-класса и функциями мониторинга состояния здоровья следующего уровня. С помощью этих смарт-часов пользователи могут следить со стилем за своим здоровьем и активно заботиться о себе.

„Новые часы Huawei Watch 4 Pro — это, на мой взгляд, победитель. Мне нравится титановая отделка премиум-класса и впечатляющий дисплей! И хотя большинство людей думают, что для меня и моего тренера важно отслеживать только информацию, связанную с бегом, но и общие показатели здоровья на самом деле очень важны. Они помогают анализировать, каковы уровни моих достижений“, — объясняет он. „Функция мониторинга здоровья в одно касание на Watch 4 делает на самом деле получение всей этой информации очень простым и быстрым, и мне это очень нравится!“