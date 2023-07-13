Олимпийский чемпион сэр Мо Фара: смарт-технологии помогают лучше тренироваться и полностью раскрыть свой потенциал
Технологическая компания Huawei выпустила серию смарт-часов Huawei Watch 4, представленную моделями Huawei Watch 4 и Huawei Watch 4 Pro, в которых используются те же технологии и инновации, что и в предыдущих моделях, но теперь еще больше внимания уделяется мониторингу состояния здоровья.
Благодаря многоуровневой функции мониторинга здоровья Huawei, теперь забота о своем здоровье очень проста — всего одно прикосновение к часам дает обзор вашего здоровья за минуту. Таким образом, пользователи новых моделей смарт-часов могут следить за своим здоровьем со стилем и профилактически заботиться о себе.
Смарт-часы, отвечающие всем требованиям
Олимпийский чемпион и один из самых выдающихся бегунов на длинные дистанции в мире сэр Мо Фара не просто так добился своих наград — он признает, что функции спортивного смарт-оборудования помогают ему максимально использовать возможности тренировок и полностью раскрыть свой потенциал.
Сэр Мо Фара участвовал в запуске новой серии часов Huawei Watch 4 с футуристическим дизайном премиум-класса и функциями мониторинга состояния здоровья следующего уровня. С помощью этих смарт-часов пользователи могут следить со стилем за своим здоровьем и активно заботиться о себе.
„Новые часы Huawei Watch 4 Pro — это, на мой взгляд, победитель. Мне нравится титановая отделка премиум-класса и впечатляющий дисплей! И хотя большинство людей думают, что для меня и моего тренера важно отслеживать только информацию, связанную с бегом, но и общие показатели здоровья на самом деле очень важны. Они помогают анализировать, каковы уровни моих достижений“, — объясняет он. „Функция мониторинга здоровья в одно касание на Watch 4 делает на самом деле получение всей этой информации очень простым и быстрым, и мне это очень нравится!“
Модель Huawei Watch 4 Pro имеет корпус из титана авиационного класса, который обеспечивает ее превосходным внешним видом и надежностью. Часы также оснащены сферическим стеклом из сапфира, устойчивого к царапинам и акцентирующим элегантный вид смарт-устройства. Черный корпус Huawei Watch 4 из нержавеющей стали венчается 3D-стеклом, что придает часам элегантный и футуристический вид. Дизайн циферблата часов вдохновлен луной и шестью разными планетами. Благодаря инновационному дизайну и высококачественным материалам серия Huawei Watch 4 явно выделяется среди других смарт-часов на рынке.
Личный помощник по вопросам здоровья „все включено“ со всесторонним мониторингом и разнообразными тренировками
Марафонский забег требует выносливости в сочетании с полной отдачей, дисциплиной и стратегиями, и всего этого можно достичь только благодаря последовательным тренировкам. Сэр Мо Фара полагает, что марафоны — это высшая проверка на выносливость. Он тренировался с различными смарт-устройствами Huawei для достижения своих целей.
Благодаря возможностям мониторинга состояния здоровья – таким как пульс, ЭКГ, измерение уровня кислорода в крови и алгоритмы мониторинга сна – сэр Мо может активно отслеживать состояние своего тела с помощью часов серии Huawei Watch 4 в течение всего дня — независимо от того, отдыхает ли он или тренируется. Приложения Health Glance и Health Trends предоставляют четкий обзор показателей состояния здоровья.
Смарт-часы Huawei — верные компаньоны на тренировках
С 2021 года сэр Мо Фара использует различные смарт-устройства Huawei, в том числе Huawei Watch GT 3 Series и Huawei Watch Ultimate, для улучшения ежедневного мониторинга состояния здоровья и тренировок.
Личный опыт последних лет сэра Мо Фара приводит его к восхищению устройствами Huawei: „Мне нравится линейка смарт-часов Huawei. Каждый серия может предложить что-то уникальное. Что бы я ни делал и куда бы ни направлялся, я всегда могу использовать именно то смарт-устройство, которое идеально соответствует моим текущим потребностям“.
Устройства Huawei предлагают улучшенные функции мониторинга здоровья, профессиональные спортивные функции, а также стильный и инновационный дизайн, который позволяет сэру Мо Фара тренироваться, зная, что он на правильном пути, верно оценивая состояние своего здоровья, что позволяет ему оставаться стильным в любой ситуации.