07.07.2023, 16:36
Гонщик Toyota попал в серьезную аварию в южной Эстонии
ФОТО: | Scanpix
Подготовка гонщика Toyota Такамото Кацута к ралли Эстонии не задалась.
Кацута тестировал свой автомобиль GR Yaris Rally1 на дорогах Южной Эстонии и в четверг попал в серьезную аварию, сообщает Rallit.fi. Японец перевернулся на машине через крышу.
Кацута и его штурман Аарон Джонстон остались невредимыми, но машина была настолько сильно повреждена, что тренировку пришлось закончить.
Ралли Эстонии — одна из любимых гонок Кацуты, так как он любит быстрые гравийные дороги. В прошлом году японцы заняли пятое место в этой гонке.
Ралли Эстонии в этом году пройдет 20-23 июля.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.