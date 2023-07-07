Гонщик Toyota попал в серьезную аварию в Южной Эстонии

Кацута тестировал свой автомобиль GR Yaris Rally1 на дорогах Южной Эстонии и в четверг попал в серьезную аварию, сообщает Rallit.fi. Японец перевернулся на машине через крышу.

Кацута и его штурман Аарон Джонстон остались невредимыми, но машина была настолько сильно повреждена, что тренировку пришлось закончить.

Ралли Эстонии — одна из любимых гонок Кацуты, так как он любит быстрые гравийные дороги. В прошлом году японцы заняли пятое место в этой гонке.

Ралли Эстонии в этом году пройдет 20-23 июля.

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