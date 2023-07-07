Переехавший в Новгород Сергей Лепметс подумывает о получении российского гражданства

„У супруги родители с Новгородской области. Планировали года три назад ещё переезжать. До этого приезжали раз в год. И один раз оказалась форма с собой тренировочная. Связался с клубом, меня пригласили на показательную тренировку. А по возвращению домой, с супругой поговорили и решили переехать“, - говорит Лепметс.

„Сейчас, на этой неделе идём подавать РВП и пока будем думать, брать гражданство или ВНЖ. Конечно, проще с гражданством будет. Да и я сам больше предрасположен к гражданству“, - говорит голкипер.

Спортивная школа предложила занять вакантное место тренера вратарей. Сергей подписал контракт с академией московского „Динамо“, которая сотрудничает со спортшколой „Электрон“. Теперь каждый день занимается с начинающими вратарями и делится с ними опытом.

Сергей Лепметс родился в 1983 году, выстпупал на позиции вратаря за „Меркуур“, „Левадию“, „Транс“ и „Нымме Калью“, а также ряд румынских клубов. Четырежды становился чемпионом Эстонии. За сборную Эстонии провел 12 матчей, дебютировав в 2018 году.

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