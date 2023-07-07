Призер Олимпийских игр: во Львове, несмотря на все, продолжают жить

В 2011 году Александра Герасименя стала чемпионкой мира по плаванию. Спустя год она завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх, а еще спустя десять лет - стала первой белоруской, которой власти РБ вынесли „заочный приговор“. Именем Республики Беларусь судья Светлана Бондаренко осудила ее на 12 лет лишения свободы по статье о призывах к санкциям. Также у Александры Герасимени конфисковали авто, более 48 тысяч долларов на счету и квартиру, купленную на олимпийские призовые.

В своем фейсбуке Александра написала: „Добавился еще один город в копилку моих любимых.

Львов покорил меня своей свободой и непредсказуемостью. Архитектура, гастрономические изыски, уличные музыканты и Дух свободы, который вдыхаешь с воздухом - все это притягивает сюда и заставляет возвращаться снова и снова!“.

Спортсменка - призер Олимпийских игр поделилась с RusDelfi, что была во Львове проездом.

„Очень мечтала посетить этот город, так как много о нем была наслышана, и, конечно, когда по случайной или неслучайной случайности мне пришлось ехать через Львов и на несколько часов остановиться погулять, посмотреть, я поняла, что это другой мир. Несмотря на то, что военное время, бомбежки, — рассказывает Александра. — Я вообще не чувствовала, что во Львове что-то происходит. И когда везде комендантский час, Львова это как будто не касается. Я поняла, что там люди реально свободны. Свободны в своем выборе — быть счастливыми. Свободны в своем действии, решении. Здесь, несмотря на все, продолжают жить. Ребята, которые сейчас на фронте, сражаются именно за это — чтобы другие могли жить. Растить детей, радоваться, быть счастливыми“.