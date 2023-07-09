РЕПОРТАЖ RUSDELFI | В центре таллиннской стройки: кинотеатр и магазины теряют клиентов, зато в кафе и ломбарде без изменений

Стройка в Таллинне продолжается, и кроме закрытых перекрестка Виру и автобусного терминала, с начала июля с улиц пропали практически все трамваи. А это значит, что пришло время пообщаться с жителями Таллинна и расспросить, как на них влияет то, что центр города фактически превратился в одну большую стройку. Корреспонденты RusDelfi прошлись по центру города. Своим мнением поделились работница барбершопа и свидетели Иеговы, продавщица в алкогольном магазине и сотрудник ломбарда, жители домов в эпицентре стройки, а также многодетная мама.