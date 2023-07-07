Бюстгальтер, молния и леопард. Как нарушали дресс-код на Уимблдоне

На сегодняшний день форма теннисистов должна быть почти полностью белой. Официальное определение в правилах турнира с 1963 года требовало „преимущественно белой“ формы, а с 1995 года — „почти полностью белой“. С 2014 года определение уже имело конкретику: допускаются лишь канты на воротнике или по краю шортов или футболки, но их ширина не должна превышать одного сантиметра. Однако находились и те, кто нарушал или обходил правила.



Моран Гасси, 1949 год



В эпоху отсутствия жестких правил, американская теннисистка выступала в платье выше колен. В то время это считалось признаком распущенности. Под юбкой было бежевое кружевное нижнее белье. Это выглядело настолько откровенно, что в моменте, когда она тянулась за мячом, ее трусики видели все. Однако дальше третьего круга она пройти не смогла.



Внешний вид спортсменки произвел такой фурор, что Гасси приглашали на телевидение и радио, в ее честь назвали самолет, породистого скакуна и соус в ресторане. Однако не все оценили ее внешний вид. Спортсменка была дисквалифицирована на год.



Патриот Джон Макинрой,1980