Бюстгальтер, молния и леопард. Как нарушали дресс-код на Уимблдоне
Один из самых престижных теннисных турниров Уимблдон известен своим строгим отношением к внешнему виду спортсменов. Несмотря на строгие правила спортсмены неоднократно нарушали их. Об этом — в материале „РБК Спорт“.
На сегодняшний день форма теннисистов должна быть почти полностью белой. Официальное определение в правилах турнира с 1963 года требовало „преимущественно белой“ формы, а с 1995 года — „почти полностью белой“. С 2014 года определение уже имело конкретику: допускаются лишь канты на воротнике или по краю шортов или футболки, но их ширина не должна превышать одного сантиметра. Однако находились и те, кто нарушал или обходил правила.
Моран Гасси, 1949 год
В эпоху отсутствия жестких правил, американская теннисистка выступала в платье выше колен. В то время это считалось признаком распущенности. Под юбкой было бежевое кружевное нижнее белье. Это выглядело настолько откровенно, что в моменте, когда она тянулась за мячом, ее трусики видели все. Однако дальше третьего круга она пройти не смогла.
Внешний вид спортсменки произвел такой фурор, что Гасси приглашали на телевидение и радио, в ее честь назвали самолет, породистого скакуна и соус в ресторане. Однако не все оценили ее внешний вид. Спортсменка была дисквалифицирована на год.
Патриот Джон Макинрой,1980
Легендарный американец в 1980 году решил действовать по своим правилам. Вместо белого костюма он был облачен в форму, на которой рукава, бандану, кроссовки и даже носки украшали сине-красные полосы американского флага. Его не дисквалифицировали. Сейчас в таком комплекте выступить на Уимблдоне невозможно.
Комбинезон Энн Уайт, 1985
Энн Уайт из США решила ввести свои стандарты моды и выступила в белом комбинезоне. Возможно, ее внешним видом зрители могли и дольше насладиться, но матч с ее участием мало того что остановили из-за дождя, так еще и заставили переодеться. В итоге она проиграла, но избежала санкций. Ее костюм критиковали организаторы, коллеги в лице Габриэлы Сабатини, Мартины Навратиловой и других. Однако ее наряд приглянулся представителям моды и рекламы, там она заработала больше, чем за спортивную карьеру.
Красные шортики Татьяны Головин
Русская француженка в 2007 году вышла на корт в красных шортах и ярко-коралловыми напульсниками — невиданная дерзость для консервативных британских любителей тенниса. Ее никто не дисквалифицировал. Однако потом она признавалась, что просто забыла их сменить после разминки.
Маникюр Серены Уильямс, 2013 год
В 2013 году Ассоциация лаун-тенниса ужесточила дресс-код для спортсменов, Однако Серена Уильямс, которая за пять лет до этого вышла на корт в белом плаще, выступала с оригинальным маникюром. На ее ногти были нанесены изображения пестрого гороха, пухлых губ, молний и даже леопардовый принт на ногте мизинца.
Поступок Серены можно было посчитать и рекламным. В 2010 году теннисистка совместно с компанией OPI выпустила именную линию лаков для ногтей Serena Glam Slam. А в интервью Опре Уинфри признавалась, что закончила курсы маникюра.
Кроссовки Федерера, 2013 год
Легендарный швейцарец после победы в первом круге был вынужден сменить обувь. Свой матч первого круга швейцарец провел в кроссовках с ярко-оранжевой подошвой, что, как оказалось позже, противоречит правилам. Британцы назвала обувь третьей ракетки мира „недостаточно белой“ и вынесли официальное предупреждение. Компания Nike, которая сшила для Федерера эти кроссовки, обещала возместить моральный ущерб теннисиста. Теннисист не был доволен решением организаторов, но подчинился.
Бюстгальтер Уильямс, 2017 год
Старшая из сестер — Винус Уильямс была вынуждена сменить свой яркий бюстгальтер в середине матча. Теннисистка была недовольна, но официальный представитель матча настоял на том, чтобы она переоделась. В ответ на вопрос пресс-конференции Уильямс сказала: „Какой розовый бюстгальтер? Я не люблю говорить о бюстгальтерах на пресс-конференциях. Это странно“.
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