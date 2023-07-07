Все дорожает: за год - мясо почти на 17%, а овощи - на 37%!

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с июнем прошлого года в этом июне на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, составившее почти половину общего повышения индекса. По сравнению с июнем прошлого года свежие овощи подорожали на 37,2%, свежие фрукты и ягоды – на 34,5%, мука, мучные изделия и крупяные продукты – на 21,7%, мясо и мясные продукты – на 16,8%, а молоко, молочные продукты и яйца – на 16,2%. Прочие масла подешевели на 6,6%, а свежая рыба на 6,2%.

„Большое влияние на изменение индекса оказало моторное топливо: бензин подешевел на 20,7%, а дизельное топливо – на 25,6%“, - добавила Трасанов.

В последний раз изменение индекса потребительских цен в сравнении с тем же месяцем прошлого года составляло менее 9,2% в ноябре 2021 года — тогда индекс изменился на 8,8%.

По сравнению с маем на индекс потребительских цен более всего повлияло изменение цен, связанных с продуктами питания и безалкогольными напитками, на долю которых пришлось две пятых общего прироста, причем почти половина этого повышения пришлась на свежие фрукты и ягоды, подорожавшие на 9,4%. Услуги по размещению в июне подорожали по сравнению с маем на 16,2% и составили более пятой части общего прироста.

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