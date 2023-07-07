В четверг пять аварий, четыре из них с самокатами. Пострадал выходивший из автобуса ребенок

В 7:00 Nissan Qashqai, управляемый 45-летним мужчиной, свернул на встречную полосу на 13 км дороги Рынгу-Отепя-Канепи в деревне Мягестик Отепяского края и столкнулся с автомобилем Ford Mondeo Turnier, за рулем которого был 79-летний мужчина. Оба водителя были доставлены в больницу.

В 16:42 на парковке Laagna tee 80 в Таллинне произошло ДТП, где Honda CRV, за рулем которой находилась 43-летняя женщина, столкнулась с электросамокатом, которым управлял 19-летний мужчина. Самокатчика доставили в больницу.

В 18:04 в Кохтла-Ярве на улице Мыйса произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 22-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat въехал в 66-летнего мужчину на велосипеде на перекрестке. Велосипедиста доставили в больницу.

В 19:30 в Пирита на остановке автобуса „Мяхе аедлинн“ произошло ДТП, где 12- и 13-летние девочки, вышедшие из автобуса, были сбиты движущимся по тротуару электросамокатом, в результате чего упала младшая из девочек. Очевидец пытался задержать молодого человека за рулем самоката, но тому удалось скрыться. Скорая помощь доставила упавшую девочку в больницу.

Около 23:00 22-летняя женщина ехала на электросамокате по улице Анне в Тарту, где столкнулась с другим электросамокатом, которым управлял неизвестный мужчина. После столкновения участники происшествия встали и разошлись по домам. Однако женщина уже из дома была доставлена ​​в больницу.

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