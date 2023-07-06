ВИДЕО | В Старом городе Таллинна открылись Дни Средневековья

Жители города и туристы в эти дни могут увидеть старинные наряды, попробовать себя в роли подмастерьев, а также побывать на средневековом рынке, куда съехались ремесленники со всей Эстонии, пишет rus.err.

В окрестностях церкви Нигулисте раскинулись шатры средневековой деревни, где детям и родителям нашлось, чем заняться.

„Здесь, на Ратушной площади, будут концерты, танцы в средневековом стиле, экскурсии, чтобы говорить о нашем прекрасном городе, о нашей прекрасной истории. Чем больше наши люди знают о Старом городе, тем больше любят“, – сказала организатор Дней Средневековья Анне Вельт.

От Вируских ворот до самой Ратушной площади прошло шествие всех участников мероприятия.