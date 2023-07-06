ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (498-й день) | Эксперты: Украина сравнялась с Россией по числу танков

Мощные бои идут в районе села Клещеевка на бахмутском направлении, заявил днем в четверг представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. „Деталей мы пока не можем раскрывать. Но думаю, что для них (российских военных. - Ред.) будет очень символичным название Клещеевка“, - сказал он.

Помимо этого украинская армия нанесла ряд ракетных ударов по российским тыловым позициям вдоль всего фронта. В частности, по составу боеприпасов в Макеевке Донецкой области, железнодорожной станции в Ясиноватой, российским позициям вблизи Дебальцево.

ВСУ наступают на пяти участках фронта и добились успехов на некоторых направлениях, сообщил в своем ежедневном обзоре американский Институт изучения войны (ISW). Украинские подразделения продвинулись на Бахмутском направлении: юго-западнее Берховки, западнее Ягодного и юго-западнее Бахмута, утверждает ISW со ссылкой на геолокационные кадры.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы более раннего начала украинского контрнаступления. Об этом он заявил в интервью CNN, отрывки из которого были опубликованы в среду на сайте телекомпании. „Я благодарен США как лидеру нашей поддержки, однако я говорил им, как и главам европейских государств, что мы хотели бы открыть контрнаступление раньше, и для этого нам нужно оружие и другие материалы“, - сказал он. По словам Зеленского, „наступление началось позже, поэтому оно продвигается медленнее“, поскольку у противника было больше времени и возможностей „заминировать обширные территории“ и „создать оборонительные линии“. „Чем позже мы начинаем наступление, тем сложнее нам его проводить“, - добавил президент Украины.

В оккупированной российскими войсками Макеевке в результате обстрела загорелась нефтебаза, сообщило ночью действующее на территории самопровозглашенной „ДНР“ „Донецкое агентство новостей“. По его данным, вечером 5 июля ВСУ обстреляли город из реактивных систем залпового огня. О пострадавших не сообщается.

Спасатели извлекли тела пяти человек из-под завалов многоэтажного жилого дома во Львове, разрушенного нынешней ночью в результате российского ракетного обстрела. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Мэр подчеркнул, что речь идет о „самой большой атаке на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения“.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин все еще остается в России. „Он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет“, - подчеркнул Лукашенко на встрече с журналистами. По его словам, боевики „Группы Вагнера“ также не прибывали в Беларусь. „После Бахмута они были выведены в свой лагерь, там они сегодня и находятся“, - утверждает белорусский правитель.

Украина догнала Россию по количеству танков, пишет Bloomberg со ссылкой на данные о западных поставках оружия Киеву, которые ведет Институт мировой экономики в Киле (IfW), и сведения о потерях сторон в войне, собираемые аналитическим проектом Oryx.

На момент вторжения у Украины было 987 танков, 550 из них ВСУ потеряли в боях, но зато украинским военным удалось захватить 545 боевых машин РФ, подсчитали в Oryx. При этом страны Запада поставили Киеву еще 471 танк, а 286 единиц боевой техники еще должны быть переданы ВСУ. То есть общее число танков у Украины за время войны выросло и достигло 1,5 тысячи.

Россия же начала вторжение в соседнюю страну с 3417 танками, но, по оценкам Oryx, сейчас у нее осталось всего 1,4 тысячи. Кроме того, Украина сократила разрыв в артиллерии и реактивных системах залпового огня, отмечает Bloomberg.

Россия и Украина обменялись пленными - по 45 военных с каждой стороны. Об этом сообщил в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Среди возвращенных на родину украинских солдат - защитники „Азовстали“. Кроме того, в Украину вернулись двое детей, вывезенных ранее в РФ. „Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение“, - сообщил Ермак.