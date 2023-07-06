ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (498-й день) | Эксперты: Украина сравнялась с Россией по числу танков
Подводим итоги основных событий дня.
Спасатели извлекли тела пяти человек из-под завалов многоэтажного жилого дома во Львове, разрушенного нынешней ночью в результате российского ракетного обстрела. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Мэр подчеркнул, что речь идет о „самой большой атаке на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения“.
В оккупированной российскими войсками Макеевке в результате обстрела загорелась нефтебаза, сообщило ночью действующее на территории самопровозглашенной „ДНР“ „Донецкое агентство новостей“. По его данным, вечером 5 июля ВСУ обстреляли город из реактивных систем залпового огня. О пострадавших не сообщается.
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы более раннего начала украинского контрнаступления. Об этом он заявил в интервью CNN, отрывки из которого были опубликованы в среду на сайте телекомпании. „Я благодарен США как лидеру нашей поддержки, однако я говорил им, как и главам европейских государств, что мы хотели бы открыть контрнаступление раньше, и для этого нам нужно оружие и другие материалы“, - сказал он. По словам Зеленского, „наступление началось позже, поэтому оно продвигается медленнее“, поскольку у противника было больше времени и возможностей „заминировать обширные территории“ и „создать оборонительные линии“. „Чем позже мы начинаем наступление, тем сложнее нам его проводить“, - добавил президент Украины.
ВСУ наступают на пяти участках фронта и добились успехов на некоторых направлениях, сообщил в своем ежедневном обзоре американский Институт изучения войны (ISW). Украинские подразделения продвинулись на Бахмутском направлении: юго-западнее Берховки, западнее Ягодного и юго-западнее Бахмута, утверждает ISW со ссылкой на геолокационные кадры.
Помимо этого украинская армия нанесла ряд ракетных ударов по российским тыловым позициям вдоль всего фронта. В частности, по составу боеприпасов в Макеевке Донецкой области, железнодорожной станции в Ясиноватой, российским позициям вблизи Дебальцево.
Мощные бои идут в районе села Клещеевка на бахмутском направлении, заявил днем в четверг представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. „Деталей мы пока не можем раскрывать. Но думаю, что для них (российских военных. - Ред.) будет очень символичным название Клещеевка“, - сказал он.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин все еще остается в России. „Он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет“, - подчеркнул Лукашенко на встрече с журналистами. По его словам, боевики „Группы Вагнера“ также не прибывали в Беларусь. „После Бахмута они были выведены в свой лагерь, там они сегодня и находятся“, - утверждает белорусский правитель.
Украина догнала Россию по количеству танков, пишет Bloomberg со ссылкой на данные о западных поставках оружия Киеву, которые ведет Институт мировой экономики в Киле (IfW), и сведения о потерях сторон в войне, собираемые аналитическим проектом Oryx.
На момент вторжения у Украины было 987 танков, 550 из них ВСУ потеряли в боях, но зато украинским военным удалось захватить 545 боевых машин РФ, подсчитали в Oryx. При этом страны Запада поставили Киеву еще 471 танк, а 286 единиц боевой техники еще должны быть переданы ВСУ. То есть общее число танков у Украины за время войны выросло и достигло 1,5 тысячи.
Россия же начала вторжение в соседнюю страну с 3417 танками, но, по оценкам Oryx, сейчас у нее осталось всего 1,4 тысячи. Кроме того, Украина сократила разрыв в артиллерии и реактивных системах залпового огня, отмечает Bloomberg.
Россия и Украина обменялись пленными - по 45 военных с каждой стороны. Об этом сообщил в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Среди возвращенных на родину украинских солдат - защитники „Азовстали“. Кроме того, в Украину вернулись двое детей, вывезенных ранее в РФ. „Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение“, - сообщил Ермак.
Темпы предоставления обещаний военной помощи Украине со стороны западных стран снижаются, следует из доклада Института мировой экономики (IfW) в Киле. В период с 25 февраля по 31 мая объем зарегистрированных обязательств в ценовом выражении вырос на 13 млрд евро и составил в общей сложности около 165 млрд евро. Почти 9 млрд евро из этой суммы - обещанная военная помощь, отмечают аналитики. „После всплеска новых обещаний в преддверии годовщины с начала войны общий объем обязательств сторонников Украины имеет тенденцию к общему снижению“, - заявил руководитель аналитической группы Кристоф Требеш.
Украина и Болгария договорились существенно активизировать сотрудничество в сфере обороны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Николаем Денковым в Софии. Украина, по словам Зеленского, ожидает от Болгарии „продолжения сотрудничества, которое уже помогло защитить многие жизни“, и в ответ поделится приобретенным во время войны опытом. Президент подчеркнул, что болгарскую военную помощь Украина собирается использовать только в оборонительных целях. „Чтобы родители могли защитить своих детей“, - отметил Зеленский.
В четверг вечером президент Украины прибыл в Прагу. Как сообщил глава украинского государства в своем telegram-канале, там он встретится с президентом страны Петром Павлом, премьер-министром Петром Фиалой, представителями правительства, парламента и СМИ.
С турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский встретится в Стамбуле в пятницу, пишут турецкие СМИ. Главными темами переговоров должны стать истекающая 17 июля „зерновая сделка“ и предстоящий саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.
Россия ночью нанесла по территории Украины ракетные удары, использовав 10 ракет типа „Калибр“,сообщаетсяв ежевечерней сводке Генштаба ВСУ. 7 ракет удалось перехватить, а 3 разорвались в городе Львов, где в результате погибло 5 человек, и было разрушено 35 домов.
Кроме этого войска РФ нанесли 41 авиаудар и совершили 42 обстрела из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины. Российская армия сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток там произошло 20 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ. В Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ пытается не допустить продвижения украинских войск. Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.