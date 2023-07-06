На эстонско-российской границе в Нарве автомобилисты ждут своей очереди с 4 утра
„Мы живы, ну или делаем вид, что это так“, — говорит о себе и своей семье женщина, которая ждет своей очереди у автомобильного погранпункта в Нарве с четырех утра. Молодая семья с двумя маленькими детьми — из Штутгарта. Они выехали 4 июля в 4 утра. Разговор корреспондента состоялся с ожидающими у границы людьми в 16:00 6 июля.
Талончик для проезда через границу в Нарве у них был на сегодня тоже на 4 утра. На каменном бортике расстелен плед, и младшая девочка, которая пока еще не говорит, сидит на нем с игрушками и бутылочкой воды. Ребенок постарше — на руках у папы. Вся машина забита детскими вещами. „Это наша родина, мы россияне, хоть и живем в Германии, едем в гости к родным“, — говорит мама двух детей. И добавляет: „Мы раздражены, что талончик на 4 утра, а мы все стоим, нам все равно, кто виноват в этой ситуации, мы просто хотим скорее пересечь границу“.
Из машины, стоящей по соседству, выходит женщина, подходит к семейной паре — они уже успели познакомиться ранее. Говорит, что выспалась. Она из Литвы. Тоже стоит с 4 утра. „Нам сначала сказали, что задержка всего два часа будет, но как-то странно идет время, если уже четыре дня, а мы не тронулись. Какие два часа? Я боюсь отойти хотя бы кофе купить и в туалет сходить, вдруг зеленый загорится и можно будет ехать“, — говорит наша собеседница, которая едет в Россию отдыхать.
„Мы сначала стояли на парковке, которая дальше от погранпункта, где видны номера машин, которые вызывают, и с 4 утра номера мелькали, но вот как нас вызвали с половины одиннадцатого — тишина. Как показали наш номер, прошло четыре часа“, — комментирует она.
Рядом с этой группой собралась еще одна компания, стоят, общаются. Оказалось, что молодой человек с переноской, в которой мирно сидит большой рыжий кот, из Йыхви, он едет один — у него в Санкт-Петербурге жена, он часто ездит в Россию, у нее российское гражданство, у него — эстонское. Так и ездят друг к другу. Талон был тоже на 4 утра, вызвали в 10:30, но пока не проехал.
Две семьи приехали из Австрии. Они начали свой путь 1 июля. Успели постоять на границе в Литве и Латвии, но безрезультатно, узнали, что в Эстонии быстрее можно попасть на родину. На границе с Беларусью, по словам мужчины, у него вообще просили залог за машину — 10 тысяч евро. Он удивился, учитывая, что его машина стоит от силы 2000 евро. Приехали эти две семьи сюда вчера вечером. Мужчина едет с сестрой. Они русскоязычные, в России у них живет мать. Пробовали проехать через живую очередь, не вышло, забронировали талон. И вот (на 16:00, когда корреспондент общался с ожидающими гостями страны) они стоят. Вторая семья из Австрии – это женщина с двумя детьми. Ей дали отпуск на две недели. Но она уже неделю в пути. Ее вызвали, она проехала на границу, но оказалось, что с собой у нее есть евро, о которых она честно заявила. Пограничник сказал, что евро с собой везти нельзя. Можно рубли, можно доллары. Она пошла менять в обменник, и все, застряла в Нарве. Тоже с самого утра стоит под светофором. Но горит красный.
Говорю этой компании, что можно везти с собой небольшое количество евро для личного пользования, но все дружно мне возражают. Говорят, нельзя, — так им сказали. Молодой человек из Йыхви говорит, что иногда у него есть с собой деньги — 30–100 евро. Но он не говорит об этом пограничнику, потому что знает, что все зависит от того, кто работает. Могут пустить с такими деньгами, а могут и не пустить. „Мне на погранпункте, когда я звонил и спрашивал про евро, - говорит парень с котом, - отвечали: „Приезжайте, посмотрим“, так что это неизвестно, как повезет, лучше не говорить вообще, но и не брать большую сумму с собой“.
Он рассказывает, что все машины, которые имеют не русские и не эстонские номера, внимательно досматривают, проверяют на рентгене на российской границе, поэтому так долго. Быстро досматривают только эстонцев и русских. По его словам, он видит, когда ездит через границу, машины с литовскими, латвийскими, украинскими, молдовскими номерами. „Не понимаю, почему не сделают отдельную очередь, я согласен, может, кто-то и оружие везет, и наркотики, проверять надо, но пусть тогда русских и эстонцев в отдельную очередь отправят, чтобы не создавать такой коллапс здесь“, — делится своими мыслями молодой человек.
Проблему долгого ожидания у границы обсуждают и в соцсетях.
„Нет никакой информации, не спрашивают, с детьми я или нет, а я еду первый раз, я не знаю, какие правила, звонили на инфотелефон, нам не ответили. Я не жалуюсь, но и жалуюсь, — говорит одна женщина, — нас просто мучают. СМС пришла в 10:30“.
„Она хотела в туалет, он на Петровской платный, ей не хватило 2 цента, ее не пустили“, — рассказывает мужчина о женщине, вместе с которой едет из Австрии. — А она уже все евро поменяла на рубли. И все. Никак“.
Они искали другой туалет еще до момента, как их вызвали по СМС. Нашли на променаде. Опустили евро, обратно платежный терминал выплюнул цент, но туалет не открыл. „Нам сказали, что все ходят в кусты здесь, но как-то это неприлично“, — говорит мужчина.
История с туалетом, действительно, печальная. Как рассказала сотрудник музея Дарья Боярова, утром, когда она идет на работу, прекрасно видит в парке перед входом в музей итоги ночных стояний людей у границы. Они давно просят город поставить биотуалет рядом с границей, чтобы не портили территорию замка. „Когда музей и наш ресторан открыт, многие заходят к нам, но, чтобы сходить в туалет в музее, нужен билет, поэтому в основном ходят в туалет, который находится в ресторане“, — рассказывает Дарья. Но ведь замок работает не круглосуточно.
„Всем, кого знаю в Австрии, всем скажу, чтобы не ехали через Эстонию, ни воды, ни туалета, стоим столько на жаре“, — добавляет мужчина.
Еще одна женщина, нарвитянка, говорит, что была записана тоже на 4 утра, ее вызвали в 11:55, стоит ждет. „Как подъехала сюда, так и стою, другие машины не проезжали еще с тех пор“, — говорит женщина, она едет навестить сестру в Кингисепп. Делает это регулярно, раз в месяц.
Люди стоят 12 часов, боясь отойти от машин — вызвать могут очень неожиданно.
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