„Боюсь отойти кофе купить и в туалет сходить“. На эстонско-российской границе в Нарве автомобилисты ждут своей очереди с 4 утра

Талончик для проезда через границу в Нарве у них был на сегодня тоже на 4 утра. На каменном бортике расстелен плед, и младшая девочка, которая пока еще не говорит, сидит на нем с игрушками и бутылочкой воды. Ребенок постарше — на руках у папы. Вся машина забита детскими вещами. „Это наша родина, мы россияне, хоть и живем в Германии, едем в гости к родным“, — говорит мама двух детей. И добавляет: „Мы раздражены, что талончик на 4 утра, а мы все стоим, нам все равно, кто виноват в этой ситуации, мы просто хотим скорее пересечь границу“.

Из машины, стоящей по соседству, выходит женщина, подходит к семейной паре — они уже успели познакомиться ранее. Говорит, что выспалась. Она из Литвы. Тоже стоит с 4 утра. „Нам сначала сказали, что задержка всего два часа будет, но как-то странно идет время, если уже четыре дня, а мы не тронулись. Какие два часа? Я боюсь отойти хотя бы кофе купить и в туалет сходить, вдруг зеленый загорится и можно будет ехать“, — говорит наша собеседница, которая едет в Россию отдыхать.

„Мы сначала стояли на парковке, которая дальше от погранпункта, где видны номера машин, которые вызывают, и с 4 утра номера мелькали, но вот как нас вызвали с половины одиннадцатого — тишина. Как показали наш номер, прошло четыре часа“, — комментирует она.

Рядом с этой группой собралась еще одна компания, стоят, общаются. Оказалось, что молодой человек с переноской, в которой мирно сидит большой рыжий кот, из Йыхви, он едет один — у него в Санкт-Петербурге жена, он часто ездит в Россию, у нее российское гражданство, у него — эстонское. Так и ездят друг к другу. Талон был тоже на 4 утра, вызвали в 10:30, но пока не проехал.