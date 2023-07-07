Приграничные спа-отели предлагают почасовое размещение для тех, кто ждет очереди на прохождение границы в Нарве?

Решаем позвонить в спа-отели — именно они звучали в сообщениях о том, что можно не только переждать долги часы ожидания вызова на границу, но даже получить скидку показав, номер бронирования очереди.

В Meresuu Spa Hotel на вопрос, можно ли снять номер не на сутки, а почасово, на другом конце провода уточняют, не для свадебной фотосессии ли у нас такой запрос. Рассказываем свою легенду: семья, двое взрослых и двое маленьких детей, прибываем в Нарву, чтобы пройти границу, на которой в последнее время большие очереди. Сколько ожидать вызова, мы не знаем, поэтому решили скоротать время в отеле. Время предварительного вызова — с 14.00 до 15.00, на какое количество часов хотим забронировать, ответить тоже затрудняемся. Администратор Meresuu Spa задумывается, комментария, что до нашего звонка такой вариант размещения не практиковали. Но предлагают скидку — 99 евро при условии, что остаемся до вечера. Если все же придется ночевать, то номер обойдется в 169 евро. В эту цену входит завтрак и посещение спа.

Дальше мы звоним в Noorus SPA Hotel. Услышав нашу историю, администратор просит минуту и совещается с кем-то. После обсуждения нам отвечают, что, к сожалению, забронировать номер можно только целую ночь. Сутки на семью из четырех человек обойдется в 174 евро, в стоимость входит посещение спа и завтрак.

Звоним и в гостиницу „Нарва“. Здесь достаточно доступных для бронирования номеров, но тоже только на сутки — возможности снять на несколько часов возможности нет. Узнав о ситуации, на том конце провода подтверждают, что проблему долгого ожидания знают, но правила есть правила. Самый недорогой номер обойдется в 75 евро в сутки. Предлагают звонить уже непосредственно перед тем, как будем в Нарве, чтобы оценить ситуацию и забронировать номер на месте.