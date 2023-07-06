ВИДЕО | Кая Каллас: есть места, где можно сэкономить, но трудно в смысле политической поддержки

Премьер сказала, что есть и сложные места, где надо сокращать расходы. „Есть такие места, где можно было бы сэкономить, но это очень трудно именно в смысле политической поддержки“, - сказала она. По ее словам, будет очень сложно объяснить народу, почему в итоге именно эти места выбираются для экономии.