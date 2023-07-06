ФОТО | Как выглядит бронепоезд Путина за 6,8 миллиарда рублей. Внутри есть хаммам и кабинет косметолога — а скоро появится еще и бар(15)
Бронепоезд, на котором путешествует по России президент Владимир Путин, и о котором стало известно несколько месяцев назад из нескольких расследований, обошелся бюджету как минимум в 6,8 миллиарда рублей. Это выяснил Центр „Досье“, получивший от источника тысячи документов компании „Циркон Сервис“, которая обслуживает бронепоезд, пишет „Медуза“.
В марте 2017 года „Циркон Сервис“ получил поручение построить для Путина (президента РФ гендиректор компании называл „Главным пассажиром“) специальный спортивно-оздоровительный вагон. В нем есть тренажерный зал, хаммам и кабинет косметолога, в котором установлен полный комплекс оборудования, необходимого для экстренного спасения жизни: аппарат ИВЛ, дефибриллятор, инфузомат, аспиратор для санаций дыхательных путей. Кабинет защищен от прослушивания — в нем установлены „аппаратные средства защиты от утечки акустической информации“, следует из документов ФСО.
Также в косметологическом кабинете есть приборы для омолаживающих процедур — аппарат для радиолифтинга, косметологический комбайн, лампа-лупа, аппарат ультразвуковой терапии. Как отмечает „Досье“, с помощью такого оборудования можно омолодить кожу с помощью радиоволн высокой частоты, провести вакуумную чистку, ионофорез, дезинкрустацию, микромассаж и лимфодренаж.
В тренажерном зале, обращает внимание „Досье“, нет штанг, но есть скамья для упражнений на пресс, тренажер для гиперэкстензии, татами и гантели весом до восьми килограммов.
„Досье“ отмечает, что для телевизоров в поезде специалистами Московского научно-исследовательского института радиосвязи была разработана собственная система буферизации. Она потребовалась, так как при испытаниях состава выяснилось, что телевизоры теряют сигнал, когда вагон проезжает под мостами или рядом с высокими зданиями — а все имевшиеся на тот момент системы поддерживали буферизацию лишь одного канала.
Всего в составе спецпоезда эксплуатируются 22 вагона, однако обычно не все они используются одновременно. Чаще всего в одну поездку цепляют около десяти вагонов.
Сейчас „Циркон“ работает над еще несколькими проектами для президента. Один из них — вагон-зал с мультимедиацентром, второй — еще один спортивно-оздоровительный вагон. „Циркон“ также готовит два вагона „люкс“, в одном будет четыре купе и бар, во втором — шесть купе. В планах компании также построить два вагона-ресторана со спецсвязью, вагон-зал и два служебных вагона — для отдыха и для переговоров.
Всего спецсостав Владимира Путина обойдется бюджету как минимум в 6,8 миллиарда рублей. В эту сумму входят затраты на обслуживание (1,45 миллиарда рублей), стоимость спортивно-оздоровительного вагона (413,4 миллиона рублей) и заказы на обновление парка (4,95 миллиарда рублей)
В „Циркон Сервисе“ отказались отвечать на вопросы авторов расследования. В пресс-службе Кремля сказали CNN, что спортивно-оздоровительного вагона у Владимира Путина нет.