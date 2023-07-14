Узнайте все о воде, которую мы пьем в Таллинне, и поучаствуйте в опросе!
В Таллинне из-под крана идет качественная питьевая вода, так что нет необходимости покупать бутилированную. Жарким летом приятно также знать, что в столице уже есть 40 общественных кранов с питьевой водой и будут появляться все новые. На вопросы о том, откуда Таллинн получает питьевую воду, каковы ее запасы, качество и т. д. отвечают специалисты AS Tallinna Vesi.
Откуда таллиннцы получают свою воду? И нет ли опасений, что воды будет не хватать?
Отвечает Ивар Руубель, директор по производству AS Tallinna Vesi
Почти 90 % наших потребителей в Таллинне (в частях города Кесклинн, Ласнамяэ, Мустамяэ, Пыхья-Таллинн, Кристийне и Хааберсти), Маарду, Пирита и частично Харку получают питьевую воду из поверхностных вод озера Юлемисте. Около 10 % жителей Таллинна получают питьевую воду из грунтовых вод – в Нымме, Пирита, Сауэ и Тискре.
Чтобы вода в Юлемисте не заканчивалась, создана более широкая система водозабора. Она состоит из гидроузлов, построенных на реках, а также водохранилищ и соединяющих их каналов, по которым при необходимости в Юлемисте направляется дополнительная вода. Система водозабора охватывает суббассейн Харью и водосборы рек Соодла, Ягала и Пирита, ее площадь составляет около 1800 км2.
Проблем с заполнением водохранилищ не возникает, поскольку для Эстонии характерны дождливые периоды, и, судя по изменению климата, они не прекратятся, а станут интенсивнее. Наши ресурсы грунтовых вод также подтверждены в таких объемах, что можно без проблем обеспечивать водоснабжение. Кроме того, возможно использовать источники перекрестно: например, направлять грунтовые воды в зоны поверхностных вод и наоборот.
Мы делаем все возможное, чтобы устойчиво использовать водные ресурсы и поддерживать естественный баланс окружающей среды. Помимо озерной воды и собранной через систему водозабора, мы можем также использовать грунтовые воды. К сожалению, природные запасы грунтовых вод восстанавливаются очень медленно, поэтому мы используем скважины лишь в экстренных ситуациях, если по каким-то причинам невозможно брать питьевую воду из Юлемисте.
Насколько чистая питьевая вода в Таллинне?
Отвечает руководитель отдела качества воды AS Tallinna Vesi Кристийна Соовик.
Питьевая вода в Таллинне чистая. Чтобы быть уверенными в ее качестве, при производстве и поставке питьевой воды берется около 25 000 проб и проводится около 80 000 анализов в год. В 2023 году уже собрано более 1500 проб воды, и все они соответствуют высоким требованиям к качеству питьевой воды, установленным Департаментом здоровья.
AS Tallinna Vesi регулярно проводит анализ качества водопроводной воды по всему городу, чтобы обеспечить свежую и полезную питьевую воду. Точек сбора проб 132, и в год мы берем у потребителей более 3000 проб. В этом году результаты всех проб воды соответствовали требованиям, установленным постановлением министра социальных дел. В 2022 году этим требованиям соответствовало 99,84 % проб.
Как можно экономить на потреблении воды?
Отвечает руководитель отдела окружающей среды и устойчивого развития Tallinna Vesi AS Прийт Каппак.
Вода – это ценный природный ресурс, сохраняя который, вы экономите деньги и нашу общую среду обитания. Вот как можно экономить воду дома и в саду:
· Не оставляйте воду течь просто так.
· Избегайте употребления бутилированной воды, всегда пейте свежую и полезную воду из-под крана.
· Предпочитайте ванне душ и ограничьте время.
· Собирайте дождевую воду для полива растений в засушливые периоды.
· Позаботьтесь о водопроводных и канализационных трубах в своем доме.
· Стирайте белье, мойте посуду и т. д. экологично, сокращая использование бытовой химии.
· Помогайте другим повышать осведомленность об экономном потреблении воды.
· Мойте автомобиль в предусмотренном для этого месте, то есть на автомойке.
Могут ли горожане делать что-то сами и тем самым помогать тому, чтобы вода в городе оставалась чистой?
Отвечает руководитель отдела качества воды AS Tallinna Vesi Кристийна Соовик.
На качество воды из-под крана может влиять срок службы и состояние трубопровода, а также время пребывания воды в трубопроводе. Например, во время отпусков, если вода застаивается в трубе дома в течение нескольких дней или недель, она не может быть свежей, если открыть кран снова. Поэтому мы рекомендуем горожанам, вернувшись из отпуска, на некоторое время открыть краны и пропустить воду, прежде чем пить ее.
Чтобы вода из-под крана была чистой, необходимо следить, чтобы водопроводные трубы и системы внутри и снаружи дома были чистыми, своевременно их обслуживать и заменять амортизированные системы.
Важный вопрос жарким летом: сколько в Таллинне общественных кранов с питьевой водой? Есть ли планы устанавливать новые?
Отвечает руководитель службы технического обслуживания Tallinna Vesi Урмас Кютт.
Сейчас в Таллинне более 40 общественных кранов для набора питьевой воды. За работу и качество воды 33 из них отвечает AS Tallinna Vesi. Остальные краны тоже находятся в ведении города Таллинна, но принадлежат другому предприятию или частному владельцу.
В этом году AS Tallinna Vesi самостоятельно установило дополнительно три крана с питьевой водой и в сотрудничестве с городом Таллинном к Празднику песни и танца было открыто шесть новых кранов на Певческом поле и на стадионе „Калев“.
Поскольку в августе в Ледовом холле Тондираба пройдет игра сборной Эстонии по баскетболу в рамках олимпийского отборочного турнира, мы установим для посетителей снаружи и внутри ледового холла пять питьевых фонтанчиков.
В этом году город Таллинн планирует строительство еще 12 мест для набора воды. Кроме того, управа Мустамяэ для своих жителей собирается установить несколько кранов для набора воды. И AS Tallinna Vesi также планирует в ближайшем будущем самостоятельно устанавливать каждый год три-четыре дополнительных места для набора воды. По задумке, в Таллинне в среднем должен быть один кран с питьевой водой в радиусе двух километров.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru