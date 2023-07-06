06.07.2023, 16:26
„Транс“ везет болельщиков в Раквере на матч Лиги конференций с „Пюником“(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Нарвский „Транс“ поможет своим болельщикам посетить домашний матч команды с ереванским „Пюником“ на старте квалификации Лиги конференций УЕФА, который 20 июля пройдет в Раквере.
Зарегистрироваться на поездку можно по этой ссылке.
Первый матч с „Пюником“ нарвитяне проведут в гостях 13 июля, ответный - 20 июля в Раквере.
Путевку в Лигу конференций „Транс“ завоевал благодаря победе в финале Кубка Эстонии над таллиннской „Флорой“ со счетом 2:1.
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