Футбол
06.07.2023, 16:26

„Транс“ везет болельщиков в Раквере на матч Лиги конференций с „Пюником“

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

Нарвский „Транс“ поможет своим болельщикам посетить домашний матч команды с ереванским „Пюником“ на старте квалификации Лиги конференций УЕФА, который 20 июля пройдет в Раквере.

Зарегистрироваться на поездку можно по этой ссылке.

Первый матч с „Пюником“ нарвитяне проведут в гостях 13 июля, ответный - 20 июля в Раквере.

Путевку в Лигу конференций „Транс“ завоевал благодаря победе в финале Кубка Эстонии над таллиннской „Флорой“ со счетом 2:1.

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