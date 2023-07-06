Правда ли, что иракца, сжёгшего Коран в Швеции, выдвинули на Нобелевскую премию мира?
В конце июня 2023 года широко разошлись сообщения, что шведский депутат выступил с инициативой выдвинуть иммигранта из Ирака, который сжёг священную книгу мусульман у мечети в Стокгольме, на награду Нобелевского комитета. Мы проверили, реальна ли эта новость.
28 июня 2023 года, в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам, 37-летний иракский беженец Салван Момика порвал и сжёг экземпляр Корана в сквере у главной мечети Стокгольма. Полиция охраняла акцию, хотя изначально отказалась санкционировать её из соображений угрозы общественному порядку, но на законности проведения настоял суд — по его мнению, риски в сфере безопасности были недостаточными для ограничения свободы слова. Комментируя это решение, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что считает резонансное мероприятие „законным, но неуместным“.
На следующий день в соцсетях и СМИ появились публикации о том, что Момику якобы выдвинули на Нобелевскую премию мира, а инициатором номинации выступил шведский депутат Андрэ Овстегард. „Это признание для всех жителей Ирака, которые продолжают бороться за свободу“ — такая цитата политика сопровождает многие посты. Согласно данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора подобные публикации в Telegram суммарно набрали более 10 млн просмотров. Новость появилась в том числе в каналах „Топор 18+» (2 млн просмотров), Colonelcassad (334 000), „СМИ Россия не Москва» (291 000), „Наблюдатель» (256 000), „Путин в Telegram» (229 000), „Дядя Слава» (180 000), Voblya (177 000), „Шейх Тамир» (139 000) и „Что произошло?» (123 000).
Власти Саудовской Аравии, Ирана, Марокко, Ирака и других стран исламского мира осудили акцию в Стокгольме. В знак протеста 29 июня иракцы штурмовали посольство Швеции в Багдаде. Многие вышеупомянутые Telegram-каналы опубликовали видео оттуда, снова упомянув предполагаемую инициативу шведского политика. Среди других каналов, поступивших аналогично, — „Прямой эфир» (806 000 просмотров), „Россия сейчас» (358 000), „Правдивости» (237 000), „Пуля» (158 000) и „Яков Кедми» (88 000). Авторы издания Readovka (831 000) считают, что „последней каплей“ для протестующих иракцев стала именно инициатива Овстегарда. Рассказали о предполагаемом выдвижении иракца на Нобелевскую премию мира и в выпуске новостей „Первого канала“ (на отметке 18:32): „В Швеции как будто специально продолжают подливать масло в огонь — сегодня появилось предложение выдвинуть того самого вандала, который устроил провокацию, на Нобелевскую премию“. Кроме того, новость можно встретить на сайтах „Политикус» и телеканала „Крым 24», а также во „ВКонтакте» и Twitter.
Депутат Андре Овстегард действительно существует (его полное имя — Фредди Андре Овстегард), однако это не шведский, а норвежский политик — в местном парламенте он работает с 2017 года. Найти какие-либо его заявления о выдвижении Момики на Нобелевскую премию в официальных и/или авторитетных источниках у „Проверено“ не получилось. Более того, 29 июня, в день появления новости в СМИ и Telegram-каналах, Овстегард рассказал у себя в фейсбуке*, что ушёл в отпуск.
Наиболее раннюю публикацию об инициативе Овстегарда вместе с его вирусной цитатой „Проверено“ обнаружило в Telegram-канале „а вот мой яндекс кошелёк“ — там пост появился 29 июня 2023 года в 11:33 по московскому времени и набрал 16 000 просмотров. В описании этого канала подчёркивается выдуманная природа всех записей: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“.
Когда шутка стала расходиться, автор высмеял некоторые каналы и издания, где её выдавали за настоящую новость. Например, пост канала „Топор 18+“ он прокомментировал так: „О — оперативность“, а фрагмент эфира „Первого канала“ — так: „Подливаем масла в огонь“. Когда появились сообщения о штурме посольства Швеции в Ираке, создатель канала „а вот мой яндекс кошелёк“ написал: „Надеюсь, это не из-за меня“. Чуть позже он поделился фрагментом публикации Readovka о том, что последней каплей для иракцев могло стать предложение якобы шведского депутата, и прокомментировал это словами: „Ой, всё“.
Вероятно, за основу сатирической публикации взята реальная новость 2019 года. Тогда Овстегард с двумя коллегами выдвинул на Нобелевскую премию мира шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Норвежский депутат объяснил своё решение тем, что девушка объединила тысячи других школьников в стремлении остановить глобальное изменение климата, а её инициативы вносят большой вклад в достижение мира во всём мире. У себя в твиттере Тунберг назвала номинацию честью и поблагодарила за неё. При этом даже четыре года назад некоторые СМИ (например, Sputnik) неверно называли Овстегарда шведским депутатом.
„Проверено“ разобрало уже более десятка случаев, когда сатирические новости от „а вот мой яндекс кошелёк“ выдавались за настоящие. Примечательно, что недавно мы разбирали другую выдумку этого канала, связанную с сожжением, — якобы певец Шарлот пожаловался, что после уничтожения своего российского паспорта не может покинуть аэропорт Еревана из-за отсутствия документов.
Таким образом, владельцы крупнейших русскоязычных Telegram-каналов и редакторы российских телевизионных программ в очередной раз не нашли первоисточник сатирической новости, что не помешало им рассказать о ней как о реальной на многомиллионную аудиторию.
Итог: Сатирические новости