Романа Костомарова выписали из больницы

„Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак“, — отметил Костомаров.



Костомаров был госпитализирован в „Коммунарку“ 10 января из-за тотального вирусно-бактериального поражения легких. Тесты на COVID-19 и грипп показали отрицательные результаты.



После госпитализации был введен в медикаментозную кому. Более девяти дней был подключен к аппарату ИВЛ. Длительное подключение к аппарату ЭКМО привело к нарушению кровообращения, вызвавшему проблемы с мелкими сосудами пальцев рук и ног. В связи с этим началось постепенное отмирание тканей конечностей, и было принято решение об ампутации пальцев ног, где уже распространялась гангрена.



В итоге фигуристу ампутировали обе стопы. Позднее стало известно, что он перенес несколько ампутаций на руках и ногах. Он провел в больнице 175 дней.



Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.

