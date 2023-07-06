Иконостас, китель со звездой героя России и кувалда „для важных переговоров“. Опубликованы фото из дома Пригожина, сделанные при обыске

На фотографиях видны роскошные интерьеры с золотом, пачки денег, оружие. В одной из комнат стоит огромная кувалда с надписью „на случай важных переговоров“.

На одной из стен оперативники обнаружили фотографию с отрезанными головами. На других стенах — грамоты и сертификаты к наградам, среди которых постановление губернатора Александра Беглова о награждении за заслуги перед Петербургом.

Также на одной из фотографий виден парадный китель Евгения Пригожина. Среди других орденов на нем — звезды Героя России, а также героя самопровозглашенных республик Донбасса. В доме Пригожина, пишет „Фонтанка“, оперативники также нашли грамоту о присвоении звания Героя России, в которой указано, что это произошло 20 июня 2022 года. О том, что Пригожин награжден звездой Героя, неофициально сообщалось с конца лета 2022 года, однако точная дата награждения известна не была.

Как пишет „Фонтанка“, в особняке обнаружили медицинский кабинет; издание предполагает, что это „явное наследие времен эпидемии ковида“. В кабинете есть аппараты, используемые в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе аппарат ИВЛ и кислородный концентратор, с. помощью которого люди с дыхательной недостаточностью получают кислород.

Кадры обысков в доме бизнесмена 5 июля также показали на федеральном ТВ. В одном из ток-шоу на „России 1“ участники подробно обсудили детали фотографий и видео с обысков.

На следующий день, обратили внимание „Осторожно, новости“, связанные с Кремлем анонимные телеграм-каналы начали массово выкладывать фотографии Пригожина в различных образах, которые он, вероятно, использовал в рамках работы ЧВК Вагнера за границей. Все они сопровождались одинаковыми подписями.

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