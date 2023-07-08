Новости Эстонии
08.07.2023, 11:25

Подготовкой ремонта будто занималась группа теоретиков, которые не удосужились понаблюдать за потоком: таксист о ситуации в центре Таллинна

 
Анна Тамм
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

RusDelfi поговорил с таллиннским таксистом Марком, который работает в этой сфере с 2009 года, и в ужасе от происходящего в центре эстонской столиц. Действительно ли таксисты не берут заказы в центре? И можно ли было избежать коллапса на дорогах?

Марк - таксист со стажем. Когда начался масштабный ремонт дорог, он сразу понял, что к чему, и решил выходить на работу только в вечернее время.

„Работать стало тяжело. Мы, в основном, обслуживает гостиницы, люди едут, как правило, из аэропорта или порта. Часто бывает так, что людям реально бывает проще добраться из портовых терминалов в гостинице пешком или на легком транспорте - самокатах, велосипедах.

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