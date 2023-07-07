Зеленский заявил, что ВСУ хотели начать наступление „намного раньше“, но не получили необходимые оружие и боеприпасы

„Все понимали, что если наступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность установить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи“, — заявил президент Украины.

Однако, сказал Зеленский, начать наступление раньше не было возможности из-за отсутствия вооружения:

„Я благодарен США как лидеру в оказываемой нам поддержке. Однако я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам необходимы все оружие и боеприпасы. Почему? Потому что, если мы начнем позднее, то будем продвигаться гораздо медленнее“.

В некоторых районах страны, по словам Зеленского, украинские военные до сих пор не могут „даже подумать о начале“ наступления, поскольку у них нет „соответствующего вооружения“. „Бросать наших людей на смерть от российского оружия дальнего радиуса действия было бы просто бесчеловечно“, — подчеркнул он.

Власти Украины признают, что наступление, идет медленнее, чем им хотелось бы, указывая, что военнослужащим ВСУ приходиться преодолевать заминированные российскими войсками территории. При этом и президент Украины, и представители командования подчеркивают, что основная фаза наступления еще впереди.

Перед началом наступления в западной прессе высказывались мнения, что от него во многом зависит дальнейшая поддержка Украины со стороны союзников. В случае, если оно не будет успешным, предполагали СМИ, Запад может уменьшить объемы поддержки и начать склонять Украину к переговорам. Официально лидеры западных стран заверили, что не собираются сокращать помощь Украине.

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