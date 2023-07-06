„Приезжают с одним пакетиком, в банных шлепанцах, в которые въелась глина“ - волонтер о „Каховском потоке“, хлынувшем в Европу через Петербург

Стало много беженцев с затопленных территорий, после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Что можно сказать по этому поводу? Первое наблюдение: люди стараются уехать в страны ЕС. Это люди с украинскими паспортами. Если мы в предыдущую волну, которая шла из Мариуполя и других городов, видели много людей, которых вывозили из зоны боевых действий в пункты временного размещения, и они потом оставались в России, сейчас, подавляющее большинство людей не собираются оставаться в РФ.