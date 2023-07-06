06.07.2023, 15:45
„Приезжают с одним пакетиком, в банных шлепанцах, в которые въелась глина“ - волонтер о „Каховском потоке“, хлынувшем в Европу через Петербург
Эксклюзив RusDelfi
ФОТО: | Scanpix
После подрыва Каховской ГЭС к границам стран ЕС потянулся поток беженцев с затопленных территорий. Практически все они проходят через руки петербургских волонтеров, которые принимают людей, кормят, одевают и помогают добраться до границы. О том, как это происходит, Delfi на условиях анонимности рассказал один из волонтеров, каждый день принимающий участие в помощи украинским беженцам.