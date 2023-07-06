За рубежом
06.07.2023, 15:45

„Приезжают с одним пакетиком, в банных шлепанцах, в которые въелась глина“ - волонтер о „Каховском потоке“, хлынувшем в Европу через Петербург

 
Эксклюзив RusDelfi
Сергей Ковальченко
журналист
Люди ожидают эвакуации, 12 июня 2023 г. 6 июня была разрушена Каховская ГЭС, что привело к снижению уровня воды в плотине и массовым наводнения в близлежащих районах.
Люди ожидают эвакуации, 12 июня 2023 г. 6 июня была разрушена Каховская ГЭС, что привело к снижению уровня воды в плотине и массовым наводнения в близлежащих районах.
ФОТО: Peter Druk | Scanpix

После подрыва Каховской ГЭС к границам стран ЕС потянулся поток беженцев с затопленных территорий. Практически все они проходят через руки петербургских волонтеров, которые принимают людей, кормят, одевают и помогают добраться до границы. О том, как это происходит, Delfi на условиях анонимности рассказал один из волонтеров, каждый день принимающий участие в помощи украинским беженцам.

Чем отличаются нынешние беженцы от „Мариупольского потока“?

Стало много беженцев с затопленных территорий, после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Что можно сказать по этому поводу? Первое наблюдение: люди стараются уехать в страны ЕС. Это люди с украинскими паспортами. Если мы в предыдущую волну, которая шла из Мариуполя и других городов, видели много людей, которых вывозили из зоны боевых действий в пункты временного размещения, и они потом оставались в России, сейчас, подавляющее большинство людей не собираются оставаться в РФ.

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