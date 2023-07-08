ПОДКАСТ | Без вкуса и цвета. В Эстонии участились случаи использования „наркотика для изнасилований“
В Таллинне участились случаи использования „наркотического напитка“, когда жертве подливают в стакан специальное вещество, после чего она теряет сознание. В подкасте RusDelfi мы обсудили, что делать, если вы столкнулись с сексуальным насилием.
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Многие слышали истории, когда в баре девушкам подливают специальное вещество в напиток, после чего она теряет сознание и на утро понимает, что ее изнасиловали. По словам врача экстренной медицины Аркадия Попова, как правило злоумышленники используют т.н. крышечный напиток (эст.Korgijook - прим.ред) или GHB. „С одной стороны, его употребляют для удовольствия на вечеринках. С другой стороны, его называют „женской виагрой“, он повышает либидо, повышается тактильная чувствительность. Его длительное время использует как анестетик, как вещество для наркоза“, - сказал в подкасте руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Попов.
Действие препарата начинается от 10 минут до 30 минут. В зависимости от дозы он может вызывать либо опьянение либо тяжёлую интоксикацию, если доза будет больше двух граммов. „Если его смешивать с алкоголем, то он вызывает быстро развивающееся нарушение сознания вплоть до глубокой комы, тошноту и рвоту. Может вызвать депрессию дыхания. Этот препарат потенциально опасен для жизни. К сожалению, мы достаточно часто в экстренной медицине вынуждены прочищать дыхательные пути, проводить искусственную вентиляцию“, - добавил он.
В то же время его практически невозможно опознать, так как наркотик не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета. Это прозрачная жидкость, которая неотличима от воды. Человек спокойно может не понять, что ему в коктейль что-то добавили. От него нет противоядия, он самопроизвольно разрушается в организме, даже у медиков нет возможности вмешаться.
Координатор кризисного центра помощи жертвам сексуального насилия Ляэне-Таллиннской центральной больницы, акушерка Марина Сидорова подчеркнула, что не стоит бояться обратиться за помощью. В центре сделают все анализы, предоставят необходимую помощь пострадавшим. Подробнее с работой центра можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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