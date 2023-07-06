ПОДКАСТ | „Среди наших русскоязычных клиентов точно нет тех, кто поддерживает войну“ — хозяйка салона красоты G.Bar Tallinn Леся Рабошук

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В новом эпизоде подкаста „Эстония на украинском“ предприниматель, хозяйка салона красоты G.Bar Tallinn Леся Рабошук поделилась историей переезда в Эстонию шесть лет назад и назвала причины, почему ее семья выбрала эту страну для эмиграции.

„Эстония покорила нас своей инновационностью, безопасностью, в том числе цифровой, уважением к приватности. А также моделью воспитания детей. Это страна, с которой стоит брать пример. В ней максимально комфортно и безопасно“, — отметила гостья подкаста.

Рассказывая о запуске салона красоты по украинской франшизе, Леся Рабошук выделила основные проблемы, с которыми столкнется начинающий предприниматель в Эстонии: „Нехватка специалистов, недостаток оборотного бюджета, незнание налоговой специфики и нечестные конкуренты — лишь несколько сложностей, ожидающих новичков. Советую углубляться в нюансы и искать надежных партнеров“.

На вопрос, как Леся относится к тому, что, вероятно, часть русскоязычных клиентов ее салона могут поддерживать войну в Украине, героиня выпуска ответила однозначно: „Среди наших русскоязычных клиентов точно нет тех, кто поддерживает войну. Я в этом уверена“.

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У новому епізоді подкасту „Естонія українською“ підприємець, власниця салону краси G.Bar Tallinn Леся Рабошук поділилася історією переїзду до Естонії шість років тому та назвала причини, чому її родина обрала цю країну для еміграції.

„Естонія підкорила нас своєю інноваційністю, безпекою, у тому числі цифровою, повагою до приватності. А також моделлю виховання дітей. Це країна, з якою варто брати приклад. У ній максимально комфортно та безпечно“, — зазначила гостя подкасту.