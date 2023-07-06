За последние полгода мошенники выманили у жителей Эстонии более 3,1 млн евро. Как не стать очередной жертвой?
С начала этого года жители Эстонии передали в руки мошенников более 3,1 миллиона евро. Больше всего денег люди потеряли через так называемые инвестиции и обманные звонки.
По данным полиции за последние полгода мошенники использовали много разных схем для обмана людей и выманивания у них денег. За шесть месяцев 520 человек передали деньги в руки мошенников, из них 130 человек пострадали при инвестировании на общую сумму ущерба около 1,7 миллиона евро. Жертвами телефонных мошенников стали 251 человек, сумма причинённого им ущерба составила порядка 1,4 миллиона евро.
Руководитель отдела по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхъяской префектуры Вячеслав Миленин сказал, что защитить себя от мошенников можем каждый, в первую очередь проявляя бдительность. „Эстонская полиция не в состоянии остановить мошенников, орудующих в других государствах. К сожалению, не можем мы и гарантировать возврат потерянных денег, так как выманенные обманным путём деньги быстро перемещаются по разным счетам и банкам, и в конце концов переводятся в криптовалюту или снимаются где-либо наличными“, сказал полицейский. Он посоветовал всем стараться держать себя в курсе распространённых на сегодняшний день мошеннических схем, быть начеку и никому не передавать своих личных данных.
За первое полугодие прошлого года жертвами инвестиционного мошенничества стало 89 человек, общая сумма ущерба которых составила порядка 1,3 миллиона евро. В этом году количество жертв значительно возросло, и общая сумма ущерба увеличилась на 400 тысяч евро. На инвестиционную наживку люди попадались в основном через рекламу, распространяющуюся в интернете, люди переходили по ссылке и оставляли на открывшемся вебсайте свои контактные данные. Затем с инвестором связывался консультант якобы инвестиционный компании, который начинал руководить действиями потерпевшего и некоторое время спустя требовать дополнительных вложений. „Когда вы начинаете заниматься инвестированием, следует быть очень внимательным, потому что существует огромное множество различных схем, которые могут на первый взгляд показаться прибыльными, сулящими наступление быстрой денежной свободы, но на поверку оказываются обыкновенным мошенничеством. Прежде чем приступить к инвестированию проверьте через интернет эти предприятия, а если кто-то советует вам своего знакомого инвестиционного консультанта, то можете быть уверенным наверняка, что вы имеете дело с мошеннической схемой“, сказал Миленин.
Самое распространённое банковское мошенничество — это телефонный звонок, где человеку звонят якобы представители серьёзного учреждения или предприятия. Такие мошенники представляются полицейскими, банкирами, курьерами и работниками телекоммуникационных предприятий. Но у всех них одна цель – заполучить у людей их ПИН-коды, чтобы получить доступ к банковскому счету человека, которому они звонят. Значительный рост банковского мошенничества наблюдался и в области почтовых отправлений, где 139 человек пострадало от рук мошенников, которым досталось 81 тысяча евро. За прошедший год насчитали в общей сложности 79 потерпевших с общей суммой ущерба в 53 тысячи евро. „Бывали разные случаи, но в основном это были случаи, когда человеку присылали от имени какой-нибудь курьерской службы сообщение, в котором говорилось о том, что с отправкой посылки возникли проблемы. В сообщении имелась ссылка, пройдя по которой открывался вебсайт, где получателю сообщения предлагалось внести свои данные, связанные с банковским счётом. В действительности же это был фиктивный вебсайт, а отправителями сообщений являлись мошенники. Также возрастает количество случаев мошенничества на торговых платформах, через который преступники ищут свою жертву и отправляют ей ссылку фиктивного курьера, перейдя по которой опять же открывается страница, где вас просят передать дополнительные личные данные, связанные с банковским счетом“, рассказал полицейский.
Чтобы защитить себя от мошенников:
Не распространяйте и не передавайте другим лицам своих личных данных, таких как коды ПИН 1 и ПИН 2 системы Смарт-ИД, ИД-карточки или Мобиль-ИД, и не вводите эти коды в свои устройства по просьбе других или тогда, когда вы сами не являетесь инициатором сделки;
Обратитесь к какому-нибудь достоверному источнику, например в свой банк, для изучения основ инвестирования и введите себя в курс инвестиционных рисков;
Будьте внимательны ко всем ссылкам, поступающим в вам от незнакомых лиц или которые вам посылают по электронной почте, в чате или в текстовом сообщении.
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