Мнение
06.07.2023, 12:25

МНЕНИЕ | Профессор Зашев: „Школьная программа не отвечает вызовам будущего и тяготит учителей и учеников“

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Петер Зашев
Ассоциированный профессор Стокгольмской школы экономики в Риге
Учебники
Учебники
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Согласно результатам образовательного исследования PISA, эстонские школьники занимают первое место в Европе и восьмое место в мире. За последние несколько лет Эстонии удалось обогнать даже Финляндию – давнего лидера в области школьного образования. В этом месте наверное можно прекратить читать колонку, мол, все хорошо, мы впереди планеты всей, ура! Но есть два но: первое, это серьезная критика методологии PISA, второе - соответствие нынешней учебной программы требованиям „будущих рабочих мест“, отмечает профессор Петер Зашев.

Что измеряет PISA?

Сегодня рейтинг PISA – несомненный показатель престижа страны в сфере образования. Но в какой-то степени некритичная вера в тестирование PISA продукт хорошего маркетина. Нам, родителям, хочется знать, будут ли наши дети жить хорошо? От их знаний и умений зависит и будущее экономики страны в целом, т.е. наше с вами общее процветание (или же наоборот) в будущем. Безусловно это создает повышенный интерес и PISA хорошо себя позиционирует и подбрасывает три важных вопроса:

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