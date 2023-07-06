06.07.2023, 12:25
МНЕНИЕ | Профессор Зашев: „Школьная программа не отвечает вызовам будущего и тяготит учителей и учеников“(30)
ФОТО: | Delfi Meedia
Согласно результатам образовательного исследования PISA, эстонские школьники занимают первое место в Европе и восьмое место в мире. За последние несколько лет Эстонии удалось обогнать даже Финляндию – давнего лидера в области школьного образования. В этом месте наверное можно прекратить читать колонку, мол, все хорошо, мы впереди планеты всей, ура! Но есть два но: первое, это серьезная критика методологии PISA, второе - соответствие нынешней учебной программы требованиям „будущих рабочих мест“, отмечает профессор Петер Зашев.