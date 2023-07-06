МНЕНИЕ | Профессор Зашев: „Школьная программа не отвечает вызовам будущего и тяготит учителей и учеников“

Что измеряет PISA?

Сегодня рейтинг PISA – несомненный показатель престижа страны в сфере образования. Но в какой-то степени некритичная вера в тестирование PISA продукт хорошего маркетина. Нам, родителям, хочется знать, будут ли наши дети жить хорошо? От их знаний и умений зависит и будущее экономики страны в целом, т.е. наше с вами общее процветание (или же наоборот) в будущем. Безусловно это создает повышенный интерес и PISA хорошо себя позиционирует и подбрасывает три важных вопроса: