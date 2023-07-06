Другие виды
06.07.2023, 09:51

Шок: тренер по легкой атлетике домогался своих учениц

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring | IMAGO/Beautiful Sports/Scanpix

По сообщению Ассоциации легкой атлетики Новой Зеландии, тренер по прыжкам с шестом Джереми МакКолл дисквалифицирован на десять лет.

МакКолл был признан виновным в сексуальных домогательствах к ученицам и отправке неуместных сообщений. Среди пострадавших были и несовершеннолетние.

Расследование установило, что МакКолл делал неуместные комментарии во время тренировок и отправлял девушкам непристойные сообщения в социальных сетях. Он также пренебрегал лечением травм своих подопечных.

„Отягчающим обстоятельствам стал тот факт, что общение со спортсменами содержало сексуальные намеки. Кроме того, некоторые из его учениц были несовершеннолетними“, — заявила Ассоциация легкой атлетики Новой Зеландии.

МакКолл сотрудничал со следствием и решил уйти в отставку.

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