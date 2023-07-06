Шок: тренер по легкой атлетике домогался своих учениц
По сообщению Ассоциации легкой атлетики Новой Зеландии, тренер по прыжкам с шестом Джереми МакКолл дисквалифицирован на десять лет.
МакКолл был признан виновным в сексуальных домогательствах к ученицам и отправке неуместных сообщений. Среди пострадавших были и несовершеннолетние.
Расследование установило, что МакКолл делал неуместные комментарии во время тренировок и отправлял девушкам непристойные сообщения в социальных сетях. Он также пренебрегал лечением травм своих подопечных.
„Отягчающим обстоятельствам стал тот факт, что общение со спортсменами содержало сексуальные намеки. Кроме того, некоторые из его учениц были несовершеннолетними“, — заявила Ассоциация легкой атлетики Новой Зеландии.
МакКолл сотрудничал со следствием и решил уйти в отставку.
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