На дорогах Эстонии начнется тестирование системы замера средней скорости(11)
Министра климата Кристен Михал и правительственная комиссия по дорожному движению поручили Департаменту транспорта начать измерение средней скорости на отрезках между камерами на основных шоссе Эстонии. По словам Михала, речь идет о методологическом исследовании, то есть штрафов за нарушения пока не будет.
Михал пояснил, что Департамент транспорта проверит, как работает измерение средней скорости, пригоден ли метод, какие автомобили и в какое время чаще превышают скорость и так далее, передает rus.err.ee.
По его словам, в тестовый период не будут собираться персональные данные или выписываться штрафы.
Возможные тестовые участки: шоссе Таллинн-Тарту, Таллинн-Нарва, Таллинн-Пярну и Ээсмяэ-Хаапсалу.
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