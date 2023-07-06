Новости Эстонии
06.07.2023, 09:02

На дорогах Эстонии начнется тестирование системы замера средней скорости

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ФОТО: Alo Lõhmus | Eesti Ekspress

Министра климата Кристен Михал и правительственная комиссия по дорожному движению поручили Департаменту транспорта начать измерение средней скорости на отрезках между камерами на основных шоссе Эстонии. По словам Михала, речь идет о методологическом исследовании, то есть штрафов за нарушения пока не будет.

Михал пояснил, что Департамент транспорта проверит, как работает измерение средней скорости, пригоден ли метод, какие автомобили и в какое время чаще превышают скорость и так далее, передает rus.err.ee.

По его словам, в тестовый период не будут собираться персональные данные или выписываться штрафы.

Возможные тестовые участки: шоссе Таллинн-Тарту, Таллинн-Нарва, Таллинн-Пярну и Ээсмяэ-Хаапсалу.

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