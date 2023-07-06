06.07.2023, 08:53
Подробности жуткой трагедии, когда отец насмерть сбил годовалого сына(7)
ФОТО: DELFI / RITA GEČIŪNAITĖ
Во вторник вечером в Клайпедском районе Литвы произошло трагическое происшествие. Въезжавший во двор отец насмерть сбил годовалого ребенка. Отец мальчика вернулся с работы и въезжал во двор, когда открывались ворота, сообщает ru.delfi.lt.
„Водитель действительно не заметил. Это была закрытая территория, скажем так – слепая зона. ДТП произошло на закрытой территории, когда и сами ворота закрывают видимость, мы думаем, они заслонили вид, поэтому и произошло несчастье, машина наехала на малолетнего ребенка“, – сказал Миндаугас Джермейка, глава Службы дорожной полиции.
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