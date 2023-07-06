Подробности жуткой трагедии, когда отец насмерть сбил годовалого сына

„Водитель действительно не заметил. Это была закрытая территория, скажем так – слепая зона. ДТП произошло на закрытой территории, когда и сами ворота закрывают видимость, мы думаем, они заслонили вид, поэтому и произошло несчастье, машина наехала на малолетнего ребенка“, – сказал Миндаугас Джермейка, глава Службы дорожной полиции.

