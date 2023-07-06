ВИДЕО | РФ нанесла ракетный удар по Львову. Погибли пять человек, повреждены десятки домов. Мэр города назвал атаку одной из самых масштабных с начала войны

Удар по городу ракетами „Калибр“ был нанесен приблизительно в час ночи. По данным командования Воздушных сил ВСУ, запуск ракет был осуществлен из акватории Черного моря. Сперва они летели на север, используя рельеф местности и русло Днепра, чтобы обойти украинскую противовоздушную оборону, а затем резко изменили курс на запад. Семь из десяти ракет удалось сбить силам ПВО.

В результате ракетного удара погибли пять человек, еще 36 получили ранения. По данным Садового, обломки ракет разрушили один жилой дом и повредили еще 35. Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий утверждает, что в разрушенный дом попала непосредственно ракета. По его информации, в результате удара погибли 32-летняя Анастасия и ее 60-летняя мать Мирослава, а также 62-летняя Ирина и 35-летний Михаил. Имя пятой погибшей не сообщается.

Из-под завалов здания удалось спасти семь человек. На месте ракетного удара продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы. К разбору завалов и поиску выживших привлечены 256 спасателей и 36 единиц техники.

Обломками ракет разрушены 60 квартир. Людей, потерявших жилье, разместят в гостинице или в модульном городке в Стрыйском парке. На восстановление жилья будет выделено 100 миллионов гривен. Также в результате удара повреждены 50 автомобилей.

Во время ракетного удара в городе были закрыты по меньшей мере десять укрытий. Полиция начала уголовное расследование. Козицкий сообщил, что убежище около разрушенного дома было открыто в момент удара, однако тогда в нем укрывалось только пять человек.

Во Львове объявлен двухдневный траур по погибшим. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших. „Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый“, — добавил он.