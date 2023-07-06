РФ нанесла ракетный удар по Львову. Погибли четыре человека

Во Львове в результате российского удара, нанесенного в ночь на 6 июля, обломки ракеты попали в жилой дом, разрушив квартиры на двух этажах. По данным на 08:00 известно о четырех погибших и девяти раненых. По данным ГСЧС Украины, семь человек удалось спасти, еще 64 человека были эвакуированы.