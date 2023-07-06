РФ нанесла ракетный удар по Львову. Погибли четыре человека
Во Львове в результате российского удара, нанесенного в ночь на 6 июля, обломки ракеты попали в жилой дом, разрушив квартиры на двух этажах. По данным на 08:00 известно о четырех погибших и девяти раненых. По данным ГСЧС Украины, семь человек удалось спасти, еще 64 человека были эвакуированы.
Глава ГСЧС Сергей Крук, говоря об удар по Львову, подчеркнул, что этот город, расположенный недалеко от границы с Польшей, во время войны приютил тысячи украинцев, пишет Медуза.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в телеграме кадры разрушений во Львове и выразил соболезнования родным погибших. „Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый“, — добавил он.
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