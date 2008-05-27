Энели Ефимова выиграла золото юниорского ЧЕ! „Финальный заплыв был отличным“

„Я довольна, что показала самое быстрое время в финале. Заплыв был отличным. Однако впереди еще длинные соревнования, а самое главное состязание [ЧМ] — через две недели. Так что продолжаем готовиться и уже ждем следующих стартов“, — прокомментировала Ефимова после золотого заплыва.