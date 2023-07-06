Энели Ефимова выиграла золото юниорского ЧЕ! „Финальный заплыв был отличным“
Энели Ефимова пополнила свою коллекцию наград на чемпионате Европы среди юниоров в Белграде, Сербия, и завоевала золотую медаль на дистанции 50 м брассом.
16-летняя эстонка выиграла финальный заплыв в среду вечером со временем 30,33. Рекорд Ефимовой - 30.08.
Каролина Пехович из Польши завоевала серебряную медаль (31,18), а Оливия Клинт Ипса из Швеции - бронзу (31,23).
„Я довольна, что показала самое быстрое время в финале. Заплыв был отличным. Однако впереди еще длинные соревнования, а самое главное состязание [ЧМ] — через две недели. Так что продолжаем готовиться и уже ждем следующих стартов“, — прокомментировала Ефимова после золотого заплыва.
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