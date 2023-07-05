Стали известны детали будущего автомобильного налога(12)
Стали известны детали будущего автомобильного налога: платить придется при регистрации машины, а затем – каждый год. Ставка составит от 5 до 25 евро в месяц и будет зависеть от мощности, возраста и размера автомобиля, передает rus.err со ссылкой на „Актуальную камеру“.
„Этот запланированный автомобильный налог состоит из двух частей. Первый налог нужно будет заплатить при первоначальной регистрации автомобиля, а другой – в качестве ежегодной платы. Одноразовая выплата будет рассчитываться скорее всего по определенному проценту от суммы покупки. Ежегодный налог будет рассчитываться в пределах от 5 до 20 евро в месяц“, – сказал член экономической комиссии Рийгикогу Марио Кадастик (Партия реформ).
Ставка налога будет зависеть от выбросов и мощностей автомобилей, веса и возраста.