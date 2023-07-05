Стали известны детали будущего автомобильного налога

„Этот запланированный автомобильный налог состоит из двух частей. Первый налог нужно будет заплатить при первоначальной регистрации автомобиля, а другой – в качестве ежегодной платы. Одноразовая выплата будет рассчитываться скорее всего по определенному проценту от суммы покупки. Ежегодный налог будет рассчитываться в пределах от 5 до 20 евро в месяц“, – сказал член экономической комиссии Рийгикогу Марио Кадастик (Партия реформ).