В время работы на складе HKScan погибла молодая женщина

Как сообщили порталу Delfi из полиции, информация о несчастье поступила около 17 часов.

Трагический несчастный случай на производстве произошел на складе HKScan, расположенном на Уус-Ринги, подтвердила Delfi Керстин Коткас, менеджер по коммуникациям HKScan в странах Балтии. „Следствие продолжается, поэтому мы не можем комментировать инцидент“, — добавила она.