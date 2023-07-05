ЧП и криминал
05.07.2023, 22:00

При исполнении трудовых обязанностей погибла молодая женщина

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Küünal
Küünal
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Сегодня под Таллинном в результате несчастного случая на рабочем месте погибла молодая женщина.

Как сообщили порталу Delfi из полиции, информация о несчастье поступила около 17 часов.

В поселке Юри (волость Раэ, Харьюский уезд) произошел несчастный случай, в котором погибла 28-летняя женщина.

По предварительным данным, женщина погибла при выполнении трудовых обязанностей.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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