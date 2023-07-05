ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (497-й день) | Командующий британской армией: РФ утратила половину боеспособности

По данным издания „Коммерсант“, один из дронов, перехваченных утром 4 июля в Новой Москве и Московской области, упал на крышу военного объекта - административного здания 45-й бригады ВДВ. „Несмотря на взрыв, эквивалентный по мощности 1 кг в тротиловом эквиваленте, обошлось без жертв, пострадавших и серьезных разрушений, повредило лишь несколько листов металлической кровли, которые оперативно заменили“, - пишет газета. 45-я гвардейская бригада специального назначения ВДВ базируется в поселке Кубинка городского округа Одинцово. Как отмечается далее, БПЛА, по предварительной информации, были отправлены с территории Украины ночью, а утром вторника должны были поразить объекты в московском регионе. Помимо здания 45-й бригады ВДВ, одной из целей, по всей вероятности, был аэропорт Внуково, который на несколько часов прерывал работу, пишет „Коммерсант“. Четыре беспилотника были уничтожены в воздухе, еще один был сбит с курса, заявляло ранее Минобороны РФ.

Украинские силы, среди прочего, продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где „закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы“, отмечается далее. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск, а ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 пункт управления, 1 состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 1 радиолокационную станцию и 3 радиостанции, сообщается далее.

По информации Генштаба ВСУ, минувшей ночью российские силы атаковали территорию Украины пятью иранскими ударными БпЛА типа Shahed, два из них были уничтожены украинской ПВО. За сутки россияне нанесли 48 авиационных ударов и совершили 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, отмечается в вечерней оперативной сводке в Facebook. „Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло около 30 боевых столкновений“, - заявил украинский Генштаб.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга прекратил административные дела в отношении восьми местных жителей, задержанных 24 февраля, 2023 года в годовщину начала полномасштабной войны РФ против Украины, сообщает правозащитный проект „ОВД-Инфо“ со ссылкой на адвоката Владислава Сосенского. Дела, открытые в связи с акцией возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко, прекращены в связи с отсутствием состава правонарушения, указали правозащитники в Telegram. Как поясняется далее, после задержания на петербуржцев были составлены протоколы по статье о нарушении коронавирусных ограничений, каждого оштрафовали на 4 тысячи рублей.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) внимательно следят за ситуацией на Запорожской АЭС, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. „В ходе наших последних инспекций мы не зафиксировали каких-либо признаков минирования, однако мы по-прежнему сохраняем бдительность“, - указал он журналистам в Токио, комментируя сообщения о готовящейся российскими силами диверсии. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг ЗАЭС напряженной и обвинил украинские власти в угрозе диверсии. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил об установке российскими военными на крышах нескольких энергоблоков ЗАЭС „предметов, похожих на взрывчатку“.

В ходе войны против Украины российская армия утратила половину своей боеспособности, при этом главный удар контрнаступления ВСУ еще впереди, заявил командующий вооруженными силами Великобритании Тони Радакин. Среди прочего, ВС РФ потеряли около 2500 танков, но Россия может производить в лучшем случае 200 танков в год, указал он на слушаниях в британском парламенте. В прошлом году РФ выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, при этом имеет возможность производить не менее 1 млн снарядов в год, добавил Радакин. Одновременно британский адмирал отверг предположения о слишком медленном ходе украинского наступления, пишет Financial Times. Военная стратегия Киева, направленная на истощение сил противника, растяжение фронта и нанесение ударов, постепенно разрушает российские оборонительные рубежи, отметил он.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле города Валуйки из реактивных систем залпового огня „Град“ со стороны ВСУ. В результате пострадала и была госпитализирована местная жительница, повреждены 33 частных домовладения и 11 автомобилей, написал он в Telegram. Он также сообщил об обстреле еще одного населенного пункта в Валуйском городском округе Белгородской области - села Карабаново.

В результате обстрела поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, находящегося на границе с Украиной, повреждены газовая труба и электроподстанция, поселок обесточен, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Кроме того, поврежден многоквартирный дом и хозяйственные постройки, написал он в Telegram.

Президент Литвы: Итоги саммита НАТО в Вильнюсе не разочаруют Украину

Итоги предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, не разочаруют Украину и на нем будет сказано „больше, чем обычно“, заявил президент Литвы Гитанас Науседа литовскому телеканалу LRT. Он выразил уверенность в том, что удастся договориться о соответствующих обязательствах перед Киевом, несмотря на продолжающиеся в настоящее время интенсивные дискуссии между странами альянса в этой связи. „Да, в самом деле… некоторые вопросы еще не решены, но думаю, что это дело ближайших дней“, - отметил литовский президент. Науседа также заявил, что Украина получит на саммите в Вильнюсе „много“, но не столько, как она максимально рассчитывает. Ранее в офисе президента Украины сигнализировали, что Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО лишь в том случае, если на нем Киев получит ответ на свою заявку на вступление в альянс.

Североатлантический альянс подтвердил, что первое заседание Совета Украина-НАТО состоится 12 июля - на второй день саммита глав государств и правительств альянса. Об этом говорится в официальной повестке дня встречи. Совет Украина-НАТО должен прийти на смену Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.