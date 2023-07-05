05.07.2023, 19:07
ФОТО | Анетт Контавейт стартовала на Уимблдоне с победы над итальянкой(2)
5 июля был сыгран несколько раз переносившийся из-за дождей матч первого круга Уимблдонского теннисного турнира между эстонкой Анетт Контавейт (WTA, 81) и итальянкой Лукрецией Стефанини (WTA, 111). Завершающая свою спортивную карьеру Контавейт одержала победу в двух сетах - 6:4, 6:4.
Во втором туре Контавейт сыграет с Мари Боузковой (WTA, 32), которая в первом туре уверенно обыграла швейцарку Симону Вальтер (WTA, 115) со счетом 6:1, 6:4.
Недавно Анетт Контавейт сделала заявление, что закончит карьеру после Уимблдона.
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