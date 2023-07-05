ФОТО | Анетт Контавейт стартовала на Уимблдоне с победы над итальянкой

Во втором туре Контавейт сыграет с Мари Боузковой (WTA, 32), которая в первом туре уверенно обыграла швейцарку Симону Вальтер (WTA, 115) со счетом 6:1, 6:4.

Недавно Анетт Контавейт сделала заявление, что закончит карьеру после Уимблдона.

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