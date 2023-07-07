Это еще цветочки: водитель автобуса в Таллинне об условиях труда в разгар дорожного ада

Юлия - водитель городского автобуса в Таллинне. В беседе с RusDelfi она подтверждает, что к сложностям их готовили еще до начала ремонтных работ: "Нас предупреждали, что будут пробки, что многие улицы будут перекрыты. Мне коллеги рассказывали, что пробки были намного жестче, когда перестраивали рельсы под новые полученные трамваи CAF Urbos AXL (в 2015 году, — прим. ред.) — очень много было закрытых улиц, часами стояли в пробках. Тогда были старые автобусы, было очень жарко, люди просто не выдерживали. А сейчас — ну да, опаздываем по графику и на обеды, и на перерывы. Но ничего не поделаешь, пускай как-то улучшают наш город. Это момент временный, нужно немного потерпеть, и потом все будет хорошо — и трамвайная линия новая, и дороги новые, и остановки. Мы — водители, нас к этому готовили, это наша профессия — стоять в пробках“.