ЧП и криминал
05.07.2023, 17:13

Таможенники обнаружили в легковушке на КПП в Нарве 84 кг гашиша

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ФОТО: Karl-Erik Leik | Delfi Meedia

Рано утром 4 июля в Нарве на пограничном КПП таможенники проверили выезжающий в Россию легковой автомобиль Citroën. В ходе проверки в тайниках машины была обнаружена 81 упаковка с коричневым веществом, которое оказалось гашишем.

Всего в тайниках автомобиля было около 84 кг произведенного из конопли наркотического вещества.

По результатам проверки был задержан 31-летний водитель, имеющий двойное гражданство (Молдова и РФ). С санкции Вируского уездного суда мужчина был взят под стражу.

Налогово-таможенный департамент возбудил в отношении водителя автомобиля уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ в крупном размере. Виновному по данной статье грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Следствием руководит Пыхьяская окружная прокуратура.



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