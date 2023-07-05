Таможенники обнаружили в легковушке на КПП в Нарве 84 кг гашиша(5)
Рано утром 4 июля в Нарве на пограничном КПП таможенники проверили выезжающий в Россию легковой автомобиль Citroën. В ходе проверки в тайниках машины была обнаружена 81 упаковка с коричневым веществом, которое оказалось гашишем.
Всего в тайниках автомобиля было около 84 кг произведенного из конопли наркотического вещества.
По результатам проверки был задержан 31-летний водитель, имеющий двойное гражданство (Молдова и РФ). С санкции Вируского уездного суда мужчина был взят под стражу.
Налогово-таможенный департамент возбудил в отношении водителя автомобиля уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ в крупном размере. Виновному по данной статье грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Следствием руководит Пыхьяская окружная прокуратура.