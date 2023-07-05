Правда ли, что мощи святых из Киево-Печерской лавры договорились передать музеям Европы?

В 1988 году, когда в лавре возобновились богослужения, часть её сооружений передали в ведение Московского патриархата Русской православной церкви. Постепенно территория, подконтрольная украинской части РПЦ (впоследствии переименованной в Украинскую православную церковь Московского патриархата), расширялась, а в 2013 году, при президенте Викторе Януковиче, правительство подписало акт передачи 79 зданий и сооружений лавры в безвозмездное пользование УПЦ.

Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра — один из старейших христианских памятников на территории современной Украины. В пещерах монастыря покоятся нетленные мощи более чем 120 святых, среди которых, например, предполагаемый автор „ Повести временных лет » Нестор Летописец и преподобный Илья Муромец, прототип знаменитого былинного героя . В Нижней лавре, где находятся эти пещеры, располагается действующий монастырь, а на территории Верхней лавры работает историко-культурный заповедник, подчиняющийся министерству культуры Украины.

26 июня пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) России распространила заявление директора ведомства Сергея Нарышкина. Он утверждал, что между украинскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договорённость о вывозе с территории Киево-Печерской лавры православных ценностей и передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом спасения от российских ракетных ударов. В первую очередь речь шла о мощах святых, покоящихся на территории монастырского комплекса. По словам Нарышкина, на тот момент уже была проведена опись церковного имущества, выделены финансовые ресурсы для перевозки грузов в Европу и даже подготовлены автомобили с рефрижераторными установками. Эту информацию распространили ведущие российские СМИ: „ Первый канал », ТАСС , РИА „Новости“ , „ Известия », РБК , „ Российская газета », Lenta.ru , „ Газета.ru », RTVI и др. Своё возмущение среди прочих публично выразил постпред России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов . Публикация спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина на эту тему в Telegram на момент написания этого разбора набрала 1,7 млн просмотров, а суммарная аудитория новости на платформе, по данным сервиса TGStat, только 26 июня составила более 14 млн человек.

С началом полномасштабной войны РФ против Украины ситуация вокруг религиозного комплекса обострилась. В декабре 2022 года власти не продлили УПЦ аренду Успенского собора и Трапезной церкви, а 5 января 2023 года министерство культуры Украины после инвентаризации имущества официально вернуло эти два здания в пользование государства. 10 марта руководство монастыря Нижней лавры было предупреждено о расторжении договора 2013 года, вследствие чего все священники УПЦ и братия должны были освободить территорию до 29 марта либо перейти под крыло поддерживаемой государством Православной церкви Украины (ПЦУ). Это решение вызвало резкое сопротивление монахов, и на момент написания этого разбора часть из них всё ещё находились на территории монастыря, несмотря на повторное предупреждение, на этот раз уже от руководства историко-культурного заповедника. Тем временем специализированная комиссия украинского минкульта 5 июня завершила свою работу и подписала соответствующий акт: 79 религиозных объектов десять лет спустя вернулись в распоряжение государства.

После того как через три недели российские СМИ распространили заявление Сергея Нарышкина, реакция украинской стороны последовала незамедлительно. В частности, министр культуры Украины Александр Ткаченко написал у себя в фейсбуке: „Единственная задача, которая стоит перед нами в связи с лаврой, — защитить её от „русского мира“ и окончательно убедиться, что все наши украинские святые реликвии на месте. Ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины. А всё украденное Россией должно быть возвращено“.

В аналогичном ключе высказался и директор национального заповедника „Киево-Печерская лавра“ Максим Остапенко: „Таких планов у заповедника не было и не будет. Украинские достопримечательности будут храниться в Украине, и наше государство сделает всё, чтобы эти достопримечательности были защищены, в том числе от российских агрессоров“.