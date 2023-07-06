ГРАФИК | Самые щедрые госучреждения: одно учреждение помогло предприятиям более 50 000 раз(5)
В течение последних десяти лет государство через различные учреждения помогло более чем 36 000 эстонских предприятий более чем четырьмя миллионами евро. Больше всего частному сектору помогла Касса по безработице.
Касса по безработице оказала помощь предприятиям 55 046 раз. Второе и третье место уходят в сферу культуры – Капитал культуры (KULKA) помог предприятиям 36 857 раз, а Министерство культуры - 9744 раз.
Самое больше пособие, выплаченное за раз, получило в 2021 году Elektrilevi OÜ от Центра инвестиций в окружающую среду (KIK) - 87 185 498 евро. За ним последовала Эстонская железная дорога, которая в 2015 году получила 53 926 209 евро от Государственного центра вспомогательных услуг (RTK), и Таллиннский аэропорт, которому RTK в 2015 году также дал 35 000 000 евро денежной помощи.